В США произошло крупнейшее после кризиса 2008 года банкротство банка: что стало причиной

В США произошло крупнейшее после кризиса 2008 года банкротство банка. Лопнул Silicon Valley Bank ("Банк Кремниевой долины") - один из ключевых кредиторов для технологических стартапов, расположенный в Калифорнии.

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Об этом пишет New York Times.

Отмечается, что банковские регуляторы Калифорнии закрыли Silicon Valley Bank в пятницу и назначили Федеральную корпорацию страхования вкладов (FDIC) распорядителем для дальнейшего распоряжения его активами.

Расположенный в Санта-Кларе банк был 16-м по величине в США на конец прошлого года с активами около 209 миллиардов долларов.

Как отмечает издание, проблемы в Silicon Valley Bank назревали уже больше года. Основанный в 1983 году, он долгое время являлся основным кредитором для стартапов.

Но банк приобрел огромное количество облигаций как раз перед тем, как год назад Федеральная резервная система начала повышать процентные ставки. Это не имело бы значения, если бы клиенты банка не требовали возврата своих денег. Однако из-за того, что поток финансирования стартапов замедлился одновременно с ростом процентных ставок, клиенты стали снимать все больше денег.

Пытаясь привлечь капитал, чтобы компенсировать отток депозитов, банк потерял 1,8 миллиарда долларов на казначейских облигациях.

Крах Silicon Valley Bank произошел через два дня после того, как он ограничил снятие средств, а "резкое падение стоимости его инвестиционных активов потрясло Уолл-стрит и вкладчиков".

После этого инвесторы начали сбрасывать акции банков-аналогов – First Republic, Signature Bank и Western Alliance.

"Финансовая лихорадка, похоже, распространилась на банковский сектор, что побудило министра финансов Джанет Йеллен публично заверить инвесторов в том, что банковская система устойчива", – пишет издание.

Крах Silicon Valley Bank является крупнейшим с момента банкротства Washington Mutual в 2008 году, характерного события, спровоцировавшего финансовый кризис, годами сдерживавшего экономику.

С тех пор регулирующие органы установили более строгие требования к капиталу для банков США, чтобы гарантировать, что крах отдельных банков не нанесет ущерба более широкой финансовой системе и экономике.

Главный офис и все филиалы Silicon Valley Bank снова откроются 13 марта, и все застрахованные вкладчики получат полный доступ к своим застрахованным вкладам не позднее утра понедельника.

Но по состоянию на конец 2022 года 89% депозитов банка на 175 миллиардов долларов были незастрахованы, и их судьбу еще предстоит определить.

По словам людей, осведомленных о ситуации, которые пожелали остаться анонимными, поскольку детали конфиденциальны, FDIC на выходных пытается найти другой банк, который бы захотел объединиться с Silicon Valley Bank. Несмотря на то, что FDIC надеется совершить такое слияние до понедельника, чтобы защитить необеспеченные депозиты, никакое соглашение не гарантировано, добавили источники.

Отметим, Федеральная резервная система США 1 февраля вновь повысила базовую процентную ставку на 0,25% — до диапазона от 4,5% до 4,75% годовых — и заверила, что будет и дальше это делать в рамках своей борьбы с инфляцией.