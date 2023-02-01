ФРС США підвищила процентну ставку на 0,25%

Федеральна резервна система США 1 лютого підвищила базову процентну ставку на 0,25% — до діапазон від 4,5% до 4,75% річних — і запевнила, що буде й надалі це робити у рамках своєї боротьби з інфляцією. Про це повідомило агентство Reuters.

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Про це повідомляється в комюніке Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) за підсумками засідання 1 лютого.

"Інфляція дещо сповільнилася, але залишається високою", — йдеться в заяві центрального банку США, водночас там відзначається прогрес, досягнутий у зниженні темпів зростання цін із 40-річного максимуму.

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Війна в Україні залишається одним із основних факторів, які не дають можливість робити довгострокові прогнози щодо економіки. Але в ФРС заявили, що економіка США демонструє "помірне зростання" і "стабільне" збільшенням робочих місць.

"Комітет (Федерального відкритого ринку) передбачає, що триваюче підвищення цільової ставки буде доречним для досягнення позиції грошово-кредитної політики, яка є достатньо обмежувальною, щоб з часом повернути інфляцію до 2%", – заявили в ФРС.

В ФРС сподіваються, що зможуть продовжувати знижувати інфляцію до цільового рівня в 2%, не спричиняючи глибокої рецесії чи значного зростання рівня безробіття з нинішніх 3,5%.

Нагадаємо, ФРС 14 грудня підвищила процентні ставки на 50 базових пунктів - до цільового діапазону 4,25-4,5%. Ставка ФРС, яка почала 2022 рік майже на нульовому рівні, зараз знаходиться в цільовому діапазоні від 4,25% до 4,50%, що є найвищим показником з кінця 2007 року.

У вересні ФРС США підвищила відсоткову ставку на 75 базисних пунктів - до діапазону 3-3,25% річних.