НБУ зберіг чинну облікову ставку

Правління Національного банку України на засіданні 27 січня ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних, а також продовжити підвищення нормативів формування банками обов’язкових резервів.

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Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час пресбрифінгу щодо рішень Правління НБУ з монетарної політики.

В НБУ вважають, що таке рішення сприятиме подальшому зростанню привабливості гривневих активів, підтриманню курсової стабільності та поступовому зниженню інфляції.

Рівень облікової ставки визначали, рахуючись з нинішнім рівнем інфляції та прогнозами зміни показника. Крім того, Національний банк очікує незначного зростання реального ВВП у 2023 році – на 0,3%, у 2024 році - на 4,1%, а в 2025 році економічне зростання прискориться до 6,4%.

Регулятор розраховує, що надходження міжнародної підтримки та співпраця з МВФ дадуть змогу профінансувати значний дефіцит бюджету, а також підтримати міжнародні резерви на достатньому рівні

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