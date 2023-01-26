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НБУ зберіг чинну облікову ставку
Правління Національного банку України на засіданні 27 січня ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних, а також продовжити підвищення нормативів формування банками обов’язкових резервів.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час пресбрифінгу щодо рішень Правління НБУ з монетарної політики.
В НБУ вважають, що таке рішення сприятиме подальшому зростанню привабливості гривневих активів, підтриманню курсової стабільності та поступовому зниженню інфляції.
Рівень облікової ставки визначали, рахуючись з нинішнім рівнем інфляції та прогнозами зміни показника. Крім того, Національний банк очікує незначного зростання реального ВВП у 2023 році – на 0,3%, у 2024 році - на 4,1%, а в 2025 році економічне зростання прискориться до 6,4%.Підписуйтеся на наш YouTube канал
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