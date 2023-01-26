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НБУ сохранил действующую учетную ставку
Правление Национального банка на заседании 27 января приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых, а также продолжить повышение нормативов формирования банками обязательных резервов. Такой уровень учетной ставки должен сохраняться, по меньшей мере, до конца первого квартала 2024 года.
Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время пресс-брифинга по решениям Правления НБУ по монетарной политике.
В НБУ считают, что такое решение приведет к дальнейшему росту привлекательности гривневых активов, поддержанию курсовой стабильности и постепенному снижению инфляции.
Уровень учетной ставки определяли с учетом нынешнего уровня инфляции и прогнозов изменения показателя. Кроме того, Национальный банк ожидает незначительного роста реального ВВП в 2023 году – на 0,3%, в 2024 году – на 4,1%, а в 2025 году экономический рост ускорится до 6,4%.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Регулятор рассчитывает, что поступление международной поддержки и сотрудничество с МВФ позволят профинансировать значительный дефицит бюджета, а также поддержать международные резервы на достаточном уровне. Общий объем официального финансирования от МВФ в 2023 году может превысить 38 млрд долл. США.
В настоящее время базовый сценарий нового макропрогноза предполагает ощутимое уменьшение рисков безопасности с начала 2024 года.
"Интенсификация войны и выше, чем предполагается, дефицит электроэнергии в результате терактов России могут существенно ограничить экономическую активность и усилить инфляционное давление", - подчеркнули в НБУ.
Учитывают и другие риски, такие как возникновение дополнительных бюджетных нужд, отсрочка возвращения значительной части граждан в Украину и дополнительная миграция за границу и т.д.
В то же время ожидается, что скорая реализация плана восстановления Украины с соответствующим поступлением официального и частного финансирования восстановления может существенно ускорить экономический рост.
"С целью возвращения инфляции на траекторию устойчивого снижения, а также поддержки курсовой и макрофинансовой стабильности в условиях высокого уровня неопределенности Правление Национального банка решило сохранить учетную ставку на уровне 25%", - резюмировали в НБУ.
Кроме того, НБУ дополнительно повысил требования к обязательным резервам банков. С 11 февраля по 5 в. п. увеличиваются нормативы формирования банками обязательных резервов по средствам по требованию и на текущих счетах юр- и физлиц, а также по средствам вкладов и средствам на текущих счетах других банков-нерезидентов и кредитам, полученным от международных (кроме финансовых) и других организаций. В частности, с 5% до 10% – в национальной валюте и с 15% до 20% – в иностранной валюте.
С 11 марта эти требования будут повышены на 10 в. п. Однако на эту часть резервов не будет распространяться механизм покрытия бенчмарк-ОВГЗ.
Напомним, еще в начале июня Нацбанк объявил о повышении учетной ставки с 10% до 25% годовых, оставляя ее неизменной до сих пор. Но в НБУ предполагают, что в течение 2023 года учетная ставка может снизиться на 2-4 п. п, по всей вероятности, даже в первом полугодии нового года.