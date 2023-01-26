НБУ сохранил действующую учетную ставку

Правление Национального банка на заседании 27 января приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых, а также продолжить повышение нормативов формирования банками обязательных резервов. Такой уровень учетной ставки должен сохраняться, по меньшей мере, до конца первого квартала 2024 года.

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Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время пресс-брифинга по решениям Правления НБУ по монетарной политике.

В НБУ считают, что такое решение приведет к дальнейшему росту привлекательности гривневых активов, поддержанию курсовой стабильности и постепенному снижению инфляции .

Уровень учетной ставки определяли с учетом нынешнего уровня инфляции и прогнозов изменения показателя. Кроме того, Национальный банк ожидает незначительного роста реального ВВП в 2023 году – на 0,3%, в 2024 году – на 4,1%, а в 2025 году экономический рост ускорится до 6,4% .

Регулятор рассчитывает, что поступление международной поддержки и сотрудничество с МВФ позволят профинансировать значительный дефицит бюджета, а также поддержать международные резервы на достаточном уровне. Общий объем официального финансирования от МВФ в 2023 году может превысить 38 млрд долл. США .

"Это позволит избежать эмиссионного финансирования бюджетного дефицита в 2023 году и поддержать международные резервы на достаточном уровне, даже в условиях более длительного сохранения высоких рисков безопасности. Ожидается, что на конец 2023 года международные резервы будут составлять около 27 млрд долл. США" и в дальнейшем", – объясняют в НБУ.

В настоящее время базовый сценарий нового макропрогноза предполагает ощутимое уменьшение рисков безопасности с начала 2024 года.

"Интенсификация войны и выше, чем предполагается, дефицит электроэнергии в результате терактов России могут существенно ограничить экономическую активность и усилить инфляционное давление", - подчеркнули в НБУ.

Учитывают и другие риски, такие как возникновение дополнительных бюджетных нужд, отсрочка возвращения значительной части граждан в Украину и дополнительная миграция за границу и т.д.

В то же время ожидается, что скорая реализация плана восстановления Украины с соответствующим поступлением официального и частного финансирования восстановления может существенно ускорить экономический рост.

"С целью возвращения инфляции на траекторию устойчивого снижения, а также поддержки курсовой и макрофинансовой стабильности в условиях высокого уровня неопределенности Правление Национального банка решило сохранить учетную ставку на уровне 25%", - резюмировали в НБУ.

Кроме того, НБУ дополнительно повысил требования к обязательным резервам банков. С 11 февраля по 5 в. п. увеличиваются нормативы формирования банками обязательных резервов по средствам по требованию и на текущих счетах юр- и физлиц, а также по средствам вкладов и средствам на текущих счетах других банков-нерезидентов и кредитам, полученным от международных (кроме финансовых) и других организаций. В частности, с 5% до 10% – в национальной валюте и с 15% до 20% – в иностранной валюте.

С 11 марта эти требования будут повышены на 10 в. п. Однако на эту часть резервов не будет распространяться механизм покрытия бенчмарк-ОВГЗ.

Напомним, еще в начале июня Нацбанк объявил о повышении учетной ставки с 10% до 25% годовых, оставляя ее неизменной до сих пор. Но в НБУ предполагают, что в течение 2023 года учетная ставка может снизиться на 2-4 п. п, по всей вероятности, даже в первом полугодии нового года.