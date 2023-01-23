Гривна стабильна, но возможны колебания. Что будет происходить с валютным курсом в конце января

Третья неделя этого года (16-22 января) оказалась – как и первые две – для украинского валютного рынка относительно спокойной. Среди событий, которые заслуживают внимания, довольно активные интервенции со стороны Национального банка, который продолжает распродажу своих международных резервов в поддержку гривны, а также некоторое незначительное подорожание евро на черном рынке.

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Впрочем, в целом ситуация выглядит стабильной и курс гривны остается на отметке близкой к 40 грн/$. Это свидетельствует о том, что усилия НБУ для достижения баланса между спросом и предложением на наличную валюту все же не напрасны.

Как прошли торги на межбанке

На минувшей неделе (16-20 января) Нацбанк стремительно нарастил распродажу валюты. Регулятор приобрел на межбанковском валютном рынке всего лишь $7,5 млн, а продал более $722 млн, сократив тем самым международные резервы почти на $715 млн.

Таким образом, НБУ с начала 2023 года прибавил в общей сложности $21,8 млн, а продал суммарно $2,064 млрд (отрицательный баланс – 2,042 млн).

Как рассказал в комментарии delo.ua аналитик Roboforex Андрей Гойлов, если наши иностранные партнеры не будут вовремя оказывать ежемесячную финансовую поддержку, то либо Кабмину придется провести секвестр (сокращение) расходов госбюджета, либо НБУ будет вынужден решиться на очередную девальвацию гривны, потому что именно он остается основным продавцом иностранных валют в межбанке.

"Первые €3 млрд (из €18 млрд обещанных) в рамках программы помощи от ЕС 17 января уже поступили на счета Кабмина. По словам министра финансов Сергея Марченко, чтобы не проводить эмиссию гривны, Украине потребуется в этом году в общей сложности $38 млрд", – напоминает Гойлов.

Курс в банках и на черном рынке

В банках и на черном рынке на прошлой неделе резких скачков не произошло. Если в банках в среднем по Украине в понедельник, 16 января, доллар стоил 40,2-40,64, то к воскресенью, 22 января, плавно подешевел до 40-40,5 грн/$. На черном рынке в понедельник котировки составляли 40,4-40,54 грн/$, а к концу недели – 40,35-40,45 грн/$.

Евро в начале недели торговался в пределах 42,5-43,2 грн/€, а в воскресенье – 42,6-43,35 грн/€. На черном рынке в понедельник котировки составляли 43-43,25 грн/€, а к концу недели – уже 43,2-43,35 грн/€.

Чего ждать от курса этой недели

В комментарии delo.ua директор департамента казначейства COMINBANK Герман Марченко отметил, что на протяжении 23-31 января ситуация на валютном рынке и в дальнейшем будет оставаться стабильной.

По его словам, главные факторы, которые будут влиять на курс валют, по-прежнему состоят в эффективных мерах НБУ по достижению баланса между спросом и предложением на наличную валюту.

"Кроме необоснованного роста курса валют в обменных пунктах не допускают стабильная учетная ставка НБУ и фиксированный уровень официального курса", – добавляет эксперт.

На курс валют также будут влиять такие общеэкономические факторы, как контролируемый уровень инфляции, валютные поступления по экспортным операциям (прежде всего речь идет о "зерновом соглашении"), и, конечно же, – макрофинансовая помощь стран-партнеров.

Мы предполагаем, что в период с 23 по 31 января возможны незначительные колебания валютных курсов, как в сторону роста, так и в сторону уменьшения. Однако такие изменения будут краткосрочными и ситуативными, а амплитуда колебаний не превысит 0,25-0,5 грн. /$", – говорит эксперт.

Таким образом, на данный момент достаточно оснований полагать, что до конца января курс американского доллара будет оставаться в пределах 40-41 грн/$. Аналитики также уверены, что евро на этой неделе будет торговаться в диапазоне 42,5-43,5 грн/€.

"На наличном валютном рынке гривна к доллару закрепилась под уровнем 40,5 грн/$, а евро достиг отметки 42,5 грн/€. Усиление гривни в среднесрочной перспективе маловероятно из-за проблем с промышленным производством и ростом импорта соответствующих товаров", – утверждает Андрей Гойлов.