Гривня стабільна, але можливі коливання. Що буде відбуватись з валютним курсом наприкінці січня

Третій тиждень цього року (16-22 січня) виявився – як і перші два – для українського валютного ринку відносно спокійним. Серед подій, які варті уваги – доволі активні інтервенції з боку Національного банку, який продовжує розпродаж своїх міжнародних резервів на підтримку гривні, а також деяке незначне здорожчання євро на чорному ринку.

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Втім, загалом ситуація виглядає стабільною і курс гривні залишається на позначці, що близька до 40 грн/$. Це свідчить про те, що зусилля НБУ для досягнення балансу між попитом і пропозицією на готівкову валюту все ж не були марними.

Як пройшли торги на міжбанку

Минулого тижня (16-20 січня) Нацбанк стрімко наростив розпродаж валюти. Регулятор придбав на міжбанківському валютному ринку усього лише $7,5 млн, а продав понад $722 млн, скоротивши тим самим міжнародні резерви на майже $715 млн.

Таким чином НБУ з початку 2023 року прибав загалом $21,8 млн, а продав сумарно $2,064 млрд (негативний баланс – 2,042 млн).

Як розповів у коментарі delo.ua аналітик Roboforex Андрій Гойлов, якщо наші іноземні партнери не будуть вчасно надавати щомісячну фінансову підтримку, то або Кабміну доведеться провести секвестр (скорочення) видатків держбюджету, або НБУ буде змушений наважитися на чергову девальвацію гривні, бо саме він залишається основним продавцем іноземних валют на міжбанку.

"Перші €3 млрд євро (з €18 млрд обіцяних) у рамках програми допомоги від ЄС 17 січня вже надійшли на рахунки Кабміну. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, щоб не проводити емісію гривні, Україні буде потрібно цього року загалом $38 млрд", – нагадує Гойлов.

Курс у банках і на чорному ринку

У банках і на чорному ринку минулого тижня різких стрибків не відбулося. Якщо у банках в середньому по Україні у понеділок, 16 січня, долар коштував 40,2-40,64, то до неділі, 22 січня, плавно подешевшав до 40-40,5 грн/$. На чорному ринку у понеділок котирування складали 40,4-40,54 грн/$, а під кінець тижня – 40,35-40,45 грн/$.

Євро на початку тижня торгувався в межах 42,5-43,2 грн/€, а в неділю – 42,6-43,35 грн/€. На чорному ринку в понеділок котирування складали 43-43,25 грн/€, а на кінець тижня – вже 43,2-43,35 грн/€.

Чого очікувати від курсу цього тижня

У коментарі delo.ua директор департаменту казначейства COMINBANK Герман Марченко зауважив, що впродовж 23-31 січня ситуація на валютному ринку і надалі залишатиметься стабільною.

За його словами, головні фактори, що впливатимуть на курс валют, як і раніше, полягають в ефективних заходах НБУ з досягнення балансу між попитом і пропозицією на готівкову валюту.

"Крім того необґрунтованого зростання курсу валют в обмінних пунктах не допускають стабільна облікова ставка НБУ та фіксований рівень офіційного курсу", – додає експерт.

На курс валют також впливатимуть такі загальноекономічні фактори, як контрольований рівень інфляції, валютні надходження з експортних операцій (насамперед йдеться про “зернову угоду”), і звичайно ж – макрофінансова допомога країн-партнерів.

"Ми припускаємо, що в період з 23 по 31 січня можливі незначні коливання валютних курсів, як в бік зростання, так і в бік зменшення. Однак такі зміни будуть короткостроковими і ситуативними, а амплітуда коливань не перевищить 0,25-0,5 грн/$", – каже експерт.

Таким чином, на даний момент є достатньо підстав вважати, що до кінця січня курс американського долара залишатиметься в межах 40-41 грн/$. Аналітики також переконані, що євро цього тижня торгуватиметься в діапазоні 42,5-43,5 грн/€.

"На готівковому валютному ринку гривня до долара закріпилася під рівнем 40,5 грн/$, а євро досяг позначки 42,5 грн/€. Посилення гривні у середньостроковій перспективі малоймовірне через проблеми з промисловим виробництвом та зростанням імпорту відповідних товарів", – стверджує Андрій Гойлов.