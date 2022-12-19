В НБУ допускают снижение учетной ставки на 2-4 и. п. в течение 2023 года

Несколько членов Комитета по монетарной политике Национального банка считают, что в течение 2023 года учетная ставка может снизиться на 2-4 в. п, вероятно, даже в первом полугодии нового года.

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Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба НБУ по итогам дискуссии КМП.

В то же время, один из членов КМП допускает повышение мирового уровня процентных ставок и соответственно учетной ставки НБУ в 2023 году.

В общем, все члены КМП в четвертый раз подряд единогласно высказались за сохранение учетной ставки на уровне 25% в 2022 году, хотя идея сохранения показателя на этом уровне в течение 2023 года не нашла такой 100% поддержки.

Некоторые участники дискуссии считают, что октябрьский прогноз по сохранению учетной ставки на уровне 25% к II кварталу 2024 года имеет высокую вероятность реализации. Такой прогноз они укрепляют фактором высоких инфляционных рисков.

В то же время в НБУ уверены, что сейчас эффекты от июньского повышения учетной ставки еще не исчерпались, остается достаточно существенное пространство для дальнейшей трансмиссии в рыночные ставки.

"Члены КМП согласились, что ключевые факторы, тормозящие отклик рыночных ставок на июньское повышение учетной ставки, находятся прежде всего в плоскости избыточной ликвидности банковской системы, недостаточной конкуренции на депозитном рынке и ограниченного ряда альтернатив с привлекательной доходностью для гривневых сбережений", - добавили в пресс-службе регулятора.

Еще в начале июня Нацбанк объявил о повышении учетной ставки с 10% до 25% годовых, оставляя ее неизменной до сих пор. Правление НБУ 8 декабря в очередной раз приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых.