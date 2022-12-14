ФРС США повысила процентную ставку на 0,5%, прогнозируя торможение экономического роста

Федеральная резервная система США 14 декабря повысила процентные ставки 50 базовых пунктов в целевой диапазон 4,25-4,5%. Об этом сообщил глава ФРС Джером Пауэлл.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

ФРС прогнозирует, что к концу 2023 года ставку повысят еще как минимум на 75 базисных пунктов. Ставка ФРС, которая начала год почти на нулевом уровне, сейчас находится в целевом диапазоне от 4,25 до 4,50%, что является самым высоким показателем с конца 2007 года.

Во время брифинга Пауэлл обратил внимание на несколько факторов, повлиявших на решение ФРС:

экономика США значительно замедлилась по сравнению с прошлым годом; рынок труда остается стойким; еще не был достигнут полный эффект от повышения ставки;

Последующие решения ФРС будут основываться на совокупности поступающих данных, подчеркнул Пауэлл. При этом он обратил внимание, что скорость повышения ставок пока не критична.

Прогнозируется, что инфляция, исходя из желаемого показателя ФРС, будет оставаться выше целевого показателя центрального банка в 2% по крайней мере до конца 2025 года, а к концу следующего года все еще будет превышать 3%.

Ожидается, что средний прогнозируемый уровень безработицы вырастет до 4,6% в течение следующего года с текущих 3,7%, что превышает исторически ассоциировавшийся уровень с рецессией.

Также, согласно прогнозу ФРС, в 2023 году ВВП вырастет лишь на 0,5%, как и в 2022 году, а затем вырастет до 1,6% в 2024 году и 1,8% в 2025 году, уровень, который считается долгосрочным потенциалом экономики

Напомним, в сентябре ФРС США повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 75 базисных пунктов до диапазона 3-3,25% годовых.