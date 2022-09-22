ФРС США подняла ставку на 75 базисных пунктов и готова к дальнейшим повышениям

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 75 базисных пунктов до диапазона 3-3,25% годовых. Об этом говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) по итогам сентябрьского заседания.

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Решение было принято единогласно всеми 12 голосующими членами FOMC, как и прогнозировало большинство экономистов и аналитиков.



ФРС прогнозирует, что к концу 2022 года ставка достигнет 4,4% годовых. Кроме того, FOMC в среду поднял ставку дисконтирования также на 75 б.п. - до 3,25% годовых.

"FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Для поддержки этой цели комитет решил поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 3-3,25% годовых и считает, что дальнейшие повышения будут оправданными", - поясняется в сообщении.

Потребительские цены в США в августе в годовом исчислении выросли на 8,3%. По сравнению с июлем, когда инфляция ускорилась до 8,5%, показатель снизился, но все равно он оказался хуже прогнозов аналитиков в 8,1%.

Кроме США с резким ростом цен столкнулись и другие регионы. Так, из-за резкого роста цен на продукты питания и энергоносители в августе потребительские цены в еврозоне выросли на 9,1%, что стало рекордным показателем инфляции в странах ЕС.

Отметим, что экономисты считают, что рецессия в Европейском союзе почти неизбежна в следующем году.

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