ФРС США підняла ставку на 75 базисних пунктів і готова до подальших підвищень

Федеральна резервна система (ФРС) США підвищила відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами на 75 базисних пунктів до діапазону 3-3,25% річних. Про це йдеться у повідомленні Федерального комітету з операцій на відкритих ринках (FOMC) за підсумками вересневого засідання.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Рішення було прийнято одноголосно всіма 12 голосуючими членами FOMC, як і прогнозувала більшість економістів та аналітиків.



ФРС прогнозує, що до кінця 2022 року ставка досягне 4,4% річних. Крім того, FOMC у середу підняв ставку дисконтування також на 75 б.п. - до 3,25% річних.

"FOMC прагне досягнення максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% у довгостроковій перспективі. Для підтримки цієї мети комітет вирішив підняти цільовий діапазон ставки за федеральними фондами до 3-3,25% річних і вважає, що подальші підвищення будуть виправданими", — пояснюється в повідомленні.

Споживчі ціни у США у серпні у річному обчисленні зросли на 8,3%. Порівняно з липнем, коли інфляція прискорилася до 8,5%, показник знизився, але все одно він виявився гіршим за прогнози аналітиків в 8,1%.

Окрім США з різким зростанням цін зіткнулися й інші регіони. Так, через різке зростання цін на продукти харчування та енергоносії у серпні споживчі ціни в єврозоні зросли на 9,1%, що стало рекордним показником інфляції в країнах ЄС.

Зазначимо, економісти вважають, що рецессія в Європейському союзі майже неминуча в наступному році.

Джерело фото: ua.depositphotos.com