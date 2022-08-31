Інфляція в єврозоні встановила новий рекорд

Через різке зростання цін на продукти харчування та енергоносії у серпні споживчі ціни в єврозоні зросли на 9,1%, що стало рекордним показником інфляції в країнах ЄС. Про це повідомляє Євростат.

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Це дев’ятий поспіль рекорд зростання споживчих цін у регіоні, прискорення інфляції почалося ще в листопаді 2021 року.

Євростат звернув увагу на високий річний рівень інфляції в енергетиці – 38,3%, що трохи нижче порівняно з 39,6% у липні. Продукти харчування, алкоголь і тютюн зросли на 10,6% порівняно з 9,8% у липні, причому додатковий ефект посухи на континенті сприяв зростанню.

В деяких країнах ЄС інфляція сповільнюється. Показник у Франції знизився до 6,5% у серпні проти 6,8% у липні. Іспанія також опублікувала дані про уповільнення інфляції за серпень до 10,3% у річному обчисленні порівняно з 10,7% у липні, згідно з попередньою оцінкою Євростату.

В той же час у Німеччині у серпні інфляція досягла найвищого рівня за майже півстоліття - 8,8% у річному обчисленні.

Зазначимо, що в Естонії найвищий рівень інфляції в єврозоні – 25,2%, за нею йдуть Литва (21,1%) і Латвія (20,8%). Мальта та Фінляндія слідують за Францією з найнижчими темпами інфляції – 7,1% та 7,6% відповідно.

Нагадаємо, що на тлі зростання цін 91% опитаних громадян Німеччини заявляють, що вже починають економити, переважно на відвідуванні ресторану (54%), на купівлі одягу (50%) та на відпочинку (48%). 43% заощаджують навіть на продуктах.