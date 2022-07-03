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Понад 90% громадян Німеччини почали економити на покупках та розвагах
За даними Євростату, рівень інфляції в єврозоні у червні становив 8,6% — рекорд за 20 років. На тлі цього 91% опитаних громадян Німеччини заявляють, що вже починають економити, переважно на відвідуванні ресторану (54%), на купівлі одягу (50%) та на відпочинку (48%). 43% заощаджують навіть на продуктах.
Про це повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на опитування INSA.
Практично кожен другий (46%) вирішив відкласти заплановану велику покупку цього року через високі ціни.
75% опитаних відповіли, що сильно чи дуже сильно відчувають зростання цін. У домашніх господарствах із доходом менше 2000 євро про це заявили 82%.Підписуйтеся на наш YouTube канал
50% респондентів заявили, що їхнє економічне становище цього року погіршилося. У 42% воно залишилося колишнім, і лише у 7% покращалось. 46% опитаних очікують, що ситуація й надалі погіршуватиметься.
Зазначимо, що інфляція в Німеччині в червні склала 7,6%.
Для порівняння додамо, що інфляція на споживчому ринку України у травні порівняно з квітнем поточного року становила 2,7%, а з початку року – 13,9%. У той же час, порівняно з травнем минулого року ціни зросли на 18%.
Порівняно з квітнем найшвидше дорожчали риба та рибопродукти (на 5,9%), а також овочі (на 5,4%). Проте цукор подешевшав на 1,3%, а яйця взагалі на 21,2%.
Джерело фото: ua.depositphotos.com