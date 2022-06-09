Травнева інфляція в Україні пришвидшилася до 18%, а ВВП у I кварталі впав на 15% - Держстат

Інфляція на споживчому ринку України у травні порівняно із квітнем поточного року становила 2,7%, а з початку року – 13,9%. Натомість порівняно з травнем минулого року ціни виросли на 18%.

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Як ідеться у повідомленні Державної служби статистики, загалом за перші п'ять місяців року інфляція порівняно з аналогічним періодом 2021 року становила 13,8%. Базова ж інфляція у травні порівняно з квітнем становила 1,4%, а з початку року – 9,6%.

Зокрема, продукти харчування, за оцінкою Держстату, здорожчали за рік в середньому на 23,6%. Набагато більше за інші групи товарів виросли ціни на овочі (на 77%), а от на майже всі інші продтовари - на 13-30%. Виняток становлять соняшникова олія із показником росту на 8%, а також яйця, що, навпаки, подешевшали на 28,5%.

Порівняно з квітнем швидше всього дорожчали риба та рибопродукти (на 5,9%) та овочі (на 5,4%). Натомість цукор здешевшав на 1,3%, а яйця - аж на 21,2%. Алкогольні ж напої та тютюнові вироби вирослі в ціні порівняно з травнем-2021 на 17,7%, а за останній місяць - на 3,9%.

В свою чергу, одяг за рік став дешевше на 6%, а взуття - на 6,3%. Комунальні послуги в середньому виросли в вартості на 3,5%, зокрема газ - на 10,1%, водопостачання - на 12,8%, а каналізація - на 15,9%. Однак електроенергія стала дешевшою на 7,4%.

Ліки та медтовари порівняно з цінами травня 2021 здорожчали на 14,2% (але за останній місяць стали дешевшими на 1,6%), зв'язок - на 9%, відпочинок - на 9,4%, освіта - на 16,2%, ресторани та готелі - на 15,7%.

Найбільш примітними при цьому є дані, пов'язані з транспортом: так, в травні порівняно з квітнем вартість палива та мастил зросла відразу на 22,8%, а за рік - на 57,5%.

Однак вартість квитків на автобусні маршрути зросла за місяць лише на 6,7% (за рік - на 30,2%). Ціни ж на залізничні за рік збільшилися лише на 11,3%, а за останній місяць майже не змінилися.

Окрім цього, Держстат повідомляє, що згідно з оперативною оцінкою зміни реального ВВП України за I квартал 2022 року, він зменшився порівняно з попереднім кварталом на 19,3% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з січнем-березнем 2021 року – на 15,1%.

Зазначимо, що в квітні споживча інфляція в Україні становила у 16,4% у річному вимірі, зокрема у 3,1% за попередній місяць. При цьому паливно-мастильні матеріали порівняно з березнем тоді майже не здорожчали, а річне збільшення цін на них оцінювалося у 29,6%.

Джерело фото: ua.depositphotos.com