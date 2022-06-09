Майская инфляция в Украине ускорилась до 18%, а ВВП в I квартале упал на 15% - Госстат

Инфляция на потребительском рынке Украины в мае по сравнению с апрелем текущего года составила 2,7%, а с начала года – 13,9%. В то же время по сравнению с маем прошлого года цены выросли на 18%.

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Как говорится в сообщении Государственной службы статистики, за первые пять месяцев года инфляция по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составила 13,8%. Базовая же инфляция в мае по сравнению с апрелем составила 1,4%, а с начала года – 9,6%.

В частности, продукты питания, по оценке Госстата, подорожали за год в среднем на 23,6%. Намного больше других групп товаров выросли цены на овощи (на 77%), а вот на почти все другие продтовары - на 13-30%. Исключение составляют подсолнечное масло с показателем роста на 8%, а также яйца, наоборот, подешевевшие на 28,5%.

По сравнению с апрелем быстрее всего дорожали рыба и рыбопродукты (на 5,9%), а также овощи (на 5,4%). Однако сахар подешевел на 1,3%, а яйца – вообще на 21,2%. Алкогольные напитки и табачные изделия выросли в цене по сравнению с маем-2021 на 17,7%, а за последний месяц - на 3,9%.

В свою очередь, одежда за год стала дешевле на 6%, а обувь – на 6,3%. Коммунальные услуги в среднем выросли в стоимости на 3,5%, в том числе газ – на 10,1%, водоснабжение – на 12,8%, а канализация – на 15,9%. Однако электроэнергия стала дешевле на 7,4%.

Лекарства и медтовары по сравнению с ценами мая-2021 подорожали на 14,2% (но за последний месяц стали дешевле на 1,6%), связь - на 9%, отдых - на 9,4%, образование - на 16,2%, рестораны и отели – на 15,7%.

Наиболее примечательными являются данные, связанные с транспортом: так, в мае по сравнению с апрелем стоимость топлива и масел выросла сразу на 22,8%, а за год - на 57,5%.

Однако стоимость билетов на автобусные маршруты выросла за месяц всего на 6,7% (за год – на 30,2%). Цены же на железнодорожные билеты за год увеличились всего на 11,3%, а за последний месяц почти не изменились.

Кроме того, Госстат сообщает, что согласно оперативной оценке изменения реального ВВП Украины за I квартал 2022 года, он уменьшился по сравнению с предыдущим кварталом на 19,3% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с январем-мартом 2021 года - на 15,1%.

Отметим, что в апреле потребительская инфляция в Украине составила 16,4% в годовом измерении, в том числе 3,1% за предыдущий месяц. При этом горюче-смазочные материалы по сравнению с мартом тогда почти не подорожали, а годовое увеличение цен на них оценивалось в 29,6%.

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