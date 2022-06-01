Украина потеряла 35% ВВП из-за войны — Офис Президента

Полномасштабное вторжение РФ стало большим ударом для украинской экономики, по состоянию на 1 мая война забрала 35% украинского ВВП. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, выступая на заседании Комитета по иностранным делам и обороне парламента Ирландии.

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Из-за боевых действий Украина фактически потеряла более 200 заводов, что только ухудшает ситуацию с экономикой. Прямые убытки от этого уже превышают 600 миллиардов долларов США.

Кроме того, многие украинцы, которые ранее могли развивать экономику страны, вынуждены уезжать за рубеж из-за войны.

"Нам сейчас очень тяжело. Из-за боевых действий страну покинули 5 миллионов человек. Еще столько же внутри перемещенных лиц. Десятки тысяч мирных жителей погибли в результате российского вторжения", — добавил Ермак.

Отметим, что эксперты оценили ущерб украинской инфраструктуре от действий российских войск почти в $95 млрд.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's прогнозировало, что по итогам 2022 года показатель валового внутреннего продукта Украины снизится на 35%. Кроме того, Moody's снизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины и изменило прогноз на негативный.