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Moody's прогнозирует падение ВВП Украины на 35% в 2022
Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что по итогам 2022 года показатель валового внутреннего продукта Украины снизится на 35%. Об этом говорится в сообщении агентства.
"Moody's ожидает, что военный конфликт будет более затяжным, чем первоначально предполагалось, и прогнозирует, что реальный ВВП резко сократится примерно на 35% в 2022 году, учитывая большие человеческие жертвы, значительный ущерб производственному потенциалу и инфраструктуре Украины, а также очень большое перемещение населения", — сказано в сообщении.
По оценкам Moody's, на те регионы, где идут боевые действия или которые оккупированы российскими войсками, до вторжения приходилось около 20% ВВП Украины, учитывая концентрацию сельскохозяйственной деятельности и промышленности.
Moody's ожидает, что обстрелы продолжат сдерживать восстановление значимой экономической активности до конца года. В то время как Moody's ожидает, что экономика начнет равномерно восстанавливаться с 2023 года. Вторжение России также может привести к необратимым потерям ВВП, даже если будет оказана значимая внешняя поддержка для восстановления экономики страны.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Более затяжной военный конфликт будет тормозить финансовые ресурсы правительства, при этом Moody's оценивает потребности в финансировании примерно в 50 миллиардов долларов (35% ВВП 2022 года) на 2022 и прогнозирует рост государственного долга примерно до 90% ВВП с примерно 49 % на конец 2021 года.
Тяжесть экономического ущерба от затянувшегося военного конфликта будет иметь долгосрочные негативные последствия для государственных финансов, увеличивая риски для устойчивости долга.
Напомним, Moody's снизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины и изменило прогноз на негативный.