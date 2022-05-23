Moody's прогнозирует падение ВВП Украины на 35% в 2022

Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что по итогам 2022 года показатель валового внутреннего продукта Украины снизится на 35%. Об этом говорится в сообщении агентства.

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"Moody's ожидает, что военный конфликт будет более затяжным, чем первоначально предполагалось, и прогнозирует, что реальный ВВП резко сократится примерно на 35% в 2022 году, учитывая большие человеческие жертвы, значительный ущерб производственному потенциалу и инфраструктуре Украины, а также очень большое перемещение населения", — сказано в сообщении.

По оценкам Moody's, на те регионы, где идут боевые действия или которые оккупированы российскими войсками, до вторжения приходилось около 20% ВВП Украины, учитывая концентрацию сельскохозяйственной деятельности и промышленности.

Moody's ожидает, что обстрелы продолжат сдерживать восстановление значимой экономической активности до конца года. В то время как Moody's ожидает, что экономика начнет равномерно восстанавливаться с 2023 года. Вторжение России также может привести к необратимым потерям ВВП, даже если будет оказана значимая внешняя поддержка для восстановления экономики страны.

Более затяжной военный конфликт будет тормозить финансовые ресурсы правительства, при этом Moody's оценивает потребности в финансировании примерно в 50 миллиардов долларов (35% ВВП 2022 года) на 2022 и прогнозирует рост государственного долга примерно до 90% ВВП с примерно 49 % на конец 2021 года.

Тяжесть экономического ущерба от затянувшегося военного конфликта будет иметь долгосрочные негативные последствия для государственных финансов, увеличивая риски для устойчивости долга.

Напомним, Moody's снизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины и изменило прогноз на негативный.