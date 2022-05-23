Moody's прогнозує падіння ВВП України на 35% у 2022 році

Міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує, що за підсумками 2022 показник валового внутрішнього продукту України знизиться на 35%. Про це йдеться у повідомленні агенції.

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"Moody's очікує, що військовий конфлікт буде затяжнішим, ніж спочатку передбачалося, і прогнозує, що реальний ВВП різко скоротиться приблизно на 35% у 2022 році, враховуючи великі людські жертви, значні збитки виробничому потенціалу та інфраструктурі України, а також дуже велике переміщення населення ", - сказано у повідомленні.

За оцінками Moody's, на ті регіони, де йдуть бойові дії або які окуповані російськими військами, до вторгнення припадало близько 20% ВВП України з огляду на концентрацію сільськогосподарської діяльності та промисловості.

Moody's очікує, що обстріл продовжить стримувати відновлення значущої економічної активності до кінця року. Хоча Moody's очікує, що економіка почне поступово відновлюватися з 2023 року. Вторгнення Росії також може призвести до незворотних втрат ВВП, навіть якщо буде надано значну зовнішню підтримку для відновлення економіки країни.

Затяжніший військовий конфлікт гальмуватиме фінансові ресурси уряду, при цьому Moody's оцінює потреби у фінансуванні приблизно в 50 мільярдів доларів (35% ВВП 2022 року) на 2022 рік і прогнозує зростання державного боргу приблизно до 90% ВВП з приблизно 49 % на кінець 2021 року.

Тяжкість економічної шкоди від воєнного конфлікту, що затягнувся, матиме довгострокові негативні наслідки для державних фінансів, збільшуючи ризики для стійкості боргу.

Нагадаємо, Moody's знизило довгостроковий кредитний рейтинг України та змінило прогноз на негативний.