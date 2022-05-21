Moody's снизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины и изменило прогноз на негативный

Снижение рейтинга обусловлено повышенными рисками для обслуживания государственного долга Украины вследствие вторжения России, а также больше прогнозируемых Moody's продолжительностью активных боевых действий. Все эти факторы увеличивают вероятность реструктуризации долга.

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Об этом говорится в отчете рейтингового агентства Moody's.

Хотя Украина получает помощь в виде значительных объемов международной финансовой поддержки, что помогает смягчить немедленные риски ликвидности, в среднесрочной перспективе это приведет к значительному росту государственного долга.

Беспокойство о возможности в будущем обслуживать такой долг может помешать дальнейшему доступу Украины к финансированию для обслуживания коммерческого долга. Поэтому Moody's снизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины с Caa2 до уровня Caa3 и изменило прогноз на негативный.

Отрицательный прогноз свидетельствует о том, что существует высокая степень неопределенности относительно дальнейших последствий полномасштабной войны, в том числе, кредитных.

Продолжение войны сохранит потребности в финансировании на очень высоком уровне в течение длительного периода, а затем приведет к дальнейшему росту долгового бремени.

Агентство допускает, что уровень выплат инвесторам в случае несостоятельности обслуживать долг в полной мере может быть менее 65-80%, присущих кредитному рейтингу Caa3.

Напомним, что ЕС завершил перечисление Украины кредита в 1,2 млрд евро.