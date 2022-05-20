ЕС завершил перечисление Украины кредита в €1,2 млрд

Европейская комиссия от имени Евросоюза 20 мая перечислила Украине последний транш пакета макрофинансовой помощи в сумме 600 миллионов евро, завершив таким образом выделение ей согласованного ранее объема кредитных средств в 1,2 миллиарда евро. Об этом сообщается на сайте исполнительного органа ЕС.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"После неспровоцированного и неоправданного вторжения России эта срочная финансовая помощь поможет Украине восполнить острую нехватку финансирования, связанную с ее исключительными гуманитарными и оборонными потребностями", - отмечается в сообщении.

Указано, что данные средства предоставляются Украине в виде долгосрочных кредитов "на очень выгодных условиях". Ожидается, что они пойдут на частичное покрытие значительного дефицита государственного финансирования в Украине, который на второй квартал 2022 года оценивается международными финансовыми институтами примерно в 15 миллиардов долларов.

Напомним, что первая часть кредита размере 600 миллионов евро в рамках этой чрезвычайной помощи Евросоюза была перечислена двумя траншами 11 и 18 марта.

"Эта макрофинансовая помощь повышает макроэкономическую стабильность Украины и поддерживает непрерывную работу государственных функций в это критическое время. Выплата является ощутимой демонстрацией непоколебимой поддержки Украины со стороны ЕС", - подчеркивают в Еврокомиссии.

В частности, последняя выплата была проведена после оценки прогресса украинских властей в реализации мер, согласованных в меморандуме о взаимопонимании между Украиной и ЕС, подписанном в начале марте. Комиссия пришла к выводу, что власти в целом приняли меры по выполнению согласованных условий.

"В будущем ЕС продолжит оказывать краткосрочную финансовую поддержку Украине, одновременно сопровождая ее в ее долгосрочном восстановлении, в соответствии с планами, объявленными в среду. Украина встанет на ноги как демократическая и процветающая страна", - отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В свою очередь, как напомнил вице-президент ЕК Валдис Домбровскис, накануне было предложено оказать новую кредитную макрофинансовую помощь Украине в размере до 9 миллиардов евро в 2022 году.