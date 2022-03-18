Украина получила 300 млн евро от Евросоюза

На счета Украины 18 марта поступил очередной макротранш. 300 миллионов евро выделены в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в своем Facebook.

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Минфин круглосуточно ведет переговоры с мировыми кредиторами, чтобы обеспечить финансовую стабильность Украине.

За последние дни марта Международный валютный фонд, Всемирный банк, Евросоюз, Европейский инвестиционный банк и правительства других государств совокупно предоставили Украине 2 миллиарда долларов и 1 миллиард евро.

"На днях получили подтверждение предоставления Украине грантовых средств от ряда европейских стран. Ожидаем решения уже в ближайшее время", — добавил Марченко.

Он сообщил, что Минфин также ведет другой фронт — санкционный. Ведомство ведет переговоры с международными инвестбанками и фондами.

"Как результат, имеем реакцию от Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank, ING Group, BNP Paribas, HSBC и Barclays. Все они сокращают свое присутствие в стране агрессоры и работают над дальнейшими санкциями, о чем получили личные подтверждения от руководства компаний", — подытожил глава Минфина.

Напомним, Европейский Союз 3 марта подписал с Украиной меморандум о предоставлении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Первый транш составил 600 млн евро, первая его часть поступила в Украину 11 марта.

В свою очередь Нацбанк Украины начал также обсуждение с Международным валютным фондом вариантов поддержки экономики и финансового сектора страны в период военного положения.

Фото: ua.depositphotos.com