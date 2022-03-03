ЕС выделяет Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи: меморандум подписан

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подписал меморандум с Украиной, согласно которому стране предоставят 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Искренне благодарим настоящего друга Украины Валдиса Домбровскиса", — написал премьер-министр Украины.

Он отметил, что эта поддержка со стороны ЕС поможет укрепить экономический потенциал страны и изгнать российских оккупантов с украинской земли.

Нацбанк Украины начал также обсуждение с Международным валютным фондом (МВФ) вариантов поддержки экономики и финансового сектора страны в период военного положения.

Речь идет об объемах финансирования на $1,4 млрд. Вырученные средства должны быть выплачены через 3-5 лет.

А сервис аренды жилья Airbnb с некоммерческой организацией Airbnb.org и ее донорами намерены обеспечить предоставление бесплатного краткосрочного жилья для 100 тысяч беженцев, покинувших Украину из-за российского вторжения.