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ЕС выделяет Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи: меморандум подписан
Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подписал меморандум с Украиной, согласно которому стране предоставят 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Искренне благодарим настоящего друга Украины Валдиса Домбровскиса", — написал премьер-министр Украины.
Он отметил, что эта поддержка со стороны ЕС поможет укрепить экономический потенциал страны и изгнать российских оккупантов с украинской земли.
Нацбанк Украины начал также обсуждение с Международным валютным фондом (МВФ) вариантов поддержки экономики и финансового сектора страны в период военного положения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Речь идет об объемах финансирования на $1,4 млрд. Вырученные средства должны быть выплачены через 3-5 лет.
А сервис аренды жилья Airbnb с некоммерческой организацией Airbnb.org и ее донорами намерены обеспечить предоставление бесплатного краткосрочного жилья для 100 тысяч беженцев, покинувших Украину из-за российского вторжения.