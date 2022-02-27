Поддержка МВФ. Нацбанк дал запрос в Фонд по экстренной финансовой помощи на $1,4 млрд

Нацбанк начал обсуждение с Международным валютным фондом (МВФ) вариантов поддержки экономики и финансового сектора страны в период военного положения, сообщила пресс-служба регулятора. Речь идет об объемах финансирования на $1,4 млрд. Вырученные средства должны быть выплачены через 3-5 лет.

Эксперты фонда положительно оценили все принятые НБУ меры по обеспечению непрерывности функционирования финансовой системы во время военного положения. Обсуждаются дальнейшие шаги, в том числе и в части финансовой поддержки со стороны официальных кредиторов.

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко вместе с министром финансов Украины Сергеем Марченко обратились к МВФ с просьбой инициировать выделение Украине дополнительного финансирования по программе экстренной поддержки Фонда для его государств-членов – Инструменту быстрого финансирования (RFI).

"RFI предоставляет возможность быстрого доступа к финансовой помощи тем странам, которые столкнулись со срочными потребностями платежного баланса, в частности, в результате военных конфликтов. Дизайн RFI разработан для случаев, когда начало полноценной программы экономических реформ невозможно", — объясняют в НБУ.

В то же время государство-член, обращающееся за такой помощью, должно сотрудничать с фондом для решения проблем с его платежным балансом и иметь общий перечень мер экономической и финансовой политики, которые оно планирует осуществлять с этой целью.

Объемы финансирования RFI ограничены 50% квоты страны в год и 100% квоты на кумулятивной основе (хотя к концу 2021 года эти ограничения для противостояния пандемии были повышены до 100% и 150% соответственно). Квота Украины в МВФ – $2,8 млрд (50% – те же $1,4 млрд).

"Кроме того, рассматриваются дополнительные варианты экстренной финансовой поддержки Украины. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заверила, что в фонде активно работают над всеми возможными вариантами финансовой поддержки нашего государства", — говорят в регуляторе.

В НБУ добавляют, что группа Всемирного банка уже отреагировала на ситуацию в Украине. Стороны обсуждают пакет финансовой поддержки по проекту "Второй заем на политику развития в сфере экономического восстановления".