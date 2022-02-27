Підтримка МВФ. Нацбанк дав запит у фонд щодо екстреної фінансової підмоги на $1,4 млрд

Нацбанк почав обговорення з Міжнародним валютним фондом (МВФ) варіантів підтримки економіки та фінансового сектору країни у період воєнного стану, повідомила пресслужба регулятора. Йдеться про обсяги фінансування на $1,4 млрд. Отримані кошти мають бути виплачені через 3,25-5 років.

Експерти фонду позитивно оцінили всі вжиті НБУ заходи для забезпечення неперервності функціонування фінансової системи під час воєнного стану. Обговорюються подальші кроки, зокрема і в частині фінансової підтримки з боку офіційних кредиторів.

Голова Нацбанку Кирило Шевченко разом з міністром фінансів України Сергієм Марченко звернулися до МВФ із проханням ініціювати виділення Україні додаткового фінансування за програмою екстреної підтримки Фонду для його держав-членів – Інструментом швидкого фінансування (RFI).

"RFI надає можливість швидкого доступу до фінансової допомоги тим країнам, які стикнулися із терміновими потребами платіжного балансу, зокрема, внаслідок воєнних конфліктів. Дизайн RFI розроблений для випадків, коли започаткування повноцінної програми економічних реформ є неможливим", – пояснюють в НБУ.

Водночас, держава-член, яка звертається по таку допомогу, повинна співпрацювати з фондом для вирішення проблем з її платіжним балансом та мати загальний перелік заходів економічної та фінансової політики, які вона планує здійснювати з цією метою.

Обсяги фінансування за RFI обмежені 50% квоти країни на рік та 100% квоти на кумулятивній основі (хоча до кінця 2021 року ці обмеження для протистояння пандемії були підвищені до 100% та 150% відповідно). Квота України в МВФ – $2,8 млрд (50% – ті самі $1,4 млрд).

"Крім того, наразі розглядаються додаткові варіанти екстреної фінансової підтримки України. Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва запевнила, що у фонді активно працюють над всіма можливими варіантами фінансової підтримки нашої держави", – кажуть у регуляторі.

В НБУ додають, що група Світового банку також вже відреагувала на ситуацію в Україні. Сторони обговорюють пакет фінансової підтримки за проєктом Друга позика на політику розвитку в сфері економічного відновлення.