У Польщі на 20% скоротили надання консульських послуг українцям

Після ухвалення в Україні закону про мобілізацію українські консульські установи у Польщі фіксують на 20% менше звернень від чоловіків призовного віку.

Про це розповіли в одному з українських консульств у Польщі, пише "Укрінформ".

У консульстві зазначили, що консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років стало приблизно на 20% менше після запровадження тимчасового призупинення вчинення таких дій.

Зокрема, тимчасово припинено надання довідок для укладення шлюбу та інших нотаріальних дій, які безпосередньо стосуються цієї категорії громадян. Водночас чоловіки можуть отримувати консульські послуги, спрямовані на членів їхніх родин, наприклад, оформлення громадянства для новонароджених дітей.

"Загалом ми працюємо у штатному режимі, надзвичайних випадків не зафіксовано. Ажіотажу теж не спостерігається", - зазначили у консульській установі.

Нагадаємо, МЗС України тимчасово зупинило надання консульських послуг чоловікам призовного віку до отримання роз'яснень положень нового закону про посилення мобілізації. Закон вступає в дію 18 травня.

Наразі в Польщі перебуває близько 1 млн українських біженців, а загальна кількість українців у країні перевищує 3 млн осіб.

Україна не зверталася до Польщі з проханням видати чоловіків

Україна поки що не просила Польщу видати їй чоловіків мобілізаційного віку, які мали б служити в армії. Про це в інтерв'ю TVN24 розповів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Коли очільника МЗС запитали, чи зверталася українська влада до влади Польщі за допомогою у поверненні українців призовного віку, він відповів, що поки такий запит не надходив і зазначив, що Польща очікує ініціативу від України.

"Україні тут справді потрібно проявити ініціативу, тому що для нас це етично неоднозначне питання. Хоча, ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників, щоб захистити свою батьківщину", – відповів Сікорський.

Додамо, що на сьогодні в Польщі перебуває близько мільйона біженців з України.

Консульства припинили надавати послуги чоловікам призовного віку

Нагадаємо, що з 23 квітня усі дипломатичні установи України за кордоном тимчасово призупинили усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку. Спочатку про це написало видання ZN.UA, посилаючись на лист за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба згодом підтвердив призупинення надання консульських послуг військовозобов’язаним чоловікам. Урядовець написав, що коли чоловік призовного віку показує державі, що його не цікавить питання її виживання, то і вимагати від держави послуг права він не має. Він додав, що в даному випадку йдеться про справедливість у відносинах між українськими чоловіками за кордоном і українськими чоловіками в Україні.