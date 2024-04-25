Українські чоловіки можуть залишатися в Німеччині з недійсними паспортами

У Німеччині вирішили, що надання або продовження українським біженцям тимчасової посвідки на проживання не передбачатиме неодмінної наявності в них чинного паспорта громадянина України.

Про це повідомляє українська служба німецької медіакомпанії Deutsche Welle.

Це означає, що рішення Міністерства закордонних справ призупинити надання консульських послуг українським чоловікам не вплине на їхнє право перебувати в Німеччині.

Зазначається, що для отримання документів українські чоловіки повинні пред’явити німецькій владі бодай який-небудь документ, за яким можна встановити особу. Ним може бути навіть недійсний закордонний паспорт.

Видання пише, що право на перебування в країні та всі пов'язані з цим можливості, для українських чоловіків віком від 18 до 60 років залишаються дійсними незалежно від рішення МЗС.

Крім того, якщо українське посольство або консульство відмовить громадянину України у видачі або продовженні його паспорта тільки на підставі ухилення від служби в армії, то берлінське земельне управління у справах іноземців (Landesamt für Einwanderung) може видати йому документ, що замінює паспорт.

Представник берлінського сенату наголосив, що видача німецьких документів, які замінюють чоловікам українські паспорти, буде здійснюватися лише у виняткових обставинах. Також ця послуга є платною.

Польща готова сприяти поверненню в Україну військовозобов’язаних

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, передає Reuters.

"Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських хлопців у готелях і кафе, і чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні", - підкреслив урядовець.

Міністр також нагадав, що Польща в минулому вже пропонувала допомогти Україні, щоб військовозобов'язані повернулися до своєї країни і "виконали свій громадянський обов'язок".

Консульства припинили надавати послуги чоловікам призовного віку

Нагадаємо, що з 23 квітня усі дипломатичні установи України за кордоном тимчасово призупинили усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку. Спочатку про це написало видання ZN.UA, посилаючись на лист за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

У відповідь на це, усі дипломатичні установи України а кордоном тимчасово призупинили усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку.

Пізніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав, що коли чоловік призовного віку показує державі, що його не цікавить питання її виживання, то і вимагати від держави послуг права він не має.

Того ж дня Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову № 443, яка узаконює те, що українські чоловіки віком від 18 до 60 років більше не зможуть отримати закордонні паспорти та паспорти громадянина України за межами нашої держави.

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