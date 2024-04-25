Припинення видачі документів чоловікам за кордоном: як відреагували в Єврокомісії, Польщі та Німеччині

Варшава готова допомогти Києву в поверненні громадян чоловічої статі призовного віку, щоб вони "виконали свій громадянський обов'язок". Натомість у Німеччині заявили, що рішення України не надавати консульські послуги українським чоловікам за кордоном не вплине на статус біженців для тих українців, які перебувають у ФРН.

Польща готова сприяти поверненню в Україну військовозобов’язаних

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, передає Reuters.

"Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських хлопців у готелях і кафе, і чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні", - підкреслив урядовець.

Міністр також нагадав, що Польща в минулому вже пропонувала допомогти Україні, щоб військовозобов'язані повернулися до своєї країни і "виконали свій громадянський обов'язок".

"Будь-яка підтримка можлива", - сказала Косіняк-Камиш про те, як би Польща відреагувала, якби Київ попросив допомоги у поверненні додому тих, хто може втратити право на перебування в Польщі після закінчення терміну дії їхніх паспортів.

Reuters з посиланням на Євростат, повідомляє, що станом на січень 2024 року в країнах Європейського Союзу проживає близько 4,3 мільйона українців, з яких близько 860 000 – дорослі чоловіки. Польща надала статус тимчасового захисту 950 000 українців, що є другим за величиною показником після Німеччини.

Німеччина не планує позбавляти чоловіків з України статусу біженців

Рішення України не надавати консульські послуги українським чоловікам за кордоном не вплине на статус біженців для тих українців, які перебувають у Німеччині, заявив речник МВС ФРН Максиміліан Каль на урядовій пресконференції, пише Deutsche Welle.

"Я впевнений у тому, що це не вплине на статус біженців з України, які потребують захисту, незалежно від того, чи йдеться про жінок, яких серед біженців переважна більшість, або чоловіків. Такий захищений статус українські біженці мають у всіх країнах Європейського Союзу внаслідок того, що вони були змушені покинути батьківщину, рятуючись від російської агресії", - заявив Каль відповідаючи на запитання щодо можливих наслідків рішення МЗС України тимчасово призупинити надання консульських послуг для громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном.

Водночас ані він, ані прессекретар німецького міністерства закордонних справ не захотіли коментувати саме рішення Києва припинити консульське обслуговування українських чоловіків призовного віку, які перебувають, зокрема, і в Німеччині.

"Це суверенне рішення України, яке я не можу коментувати від імені МЗС ФРН", — заявив представник німецького зовнішньополітичного відомства Крістіан Вагнер.

В ЄС відреагували на рішення України про припинення видачі документів чоловікам за кордоном

Рішення України про припинення видачі документів українським чоловікам мобілізаційного віку за кордоном прокоментували у Євросоюзі, пише "Радіо Свобода".

Зокрема у Єврокомісії зазначили, що візьмуть рішення до відома, але "не розрізняють статі".

"Ми беремо це оголошення до відома. У мене немає конкретних коментарів, коли йдеться про Директиву про тимчасовий захист. Ми не розрізняємо статі, а також призовний статус. Це все, що маю сказати зі свого боку", – прокоментувала речниця Єврокомісії з внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки Аніта Хіппер.

В ЄС сказали що не коментуватимуть рішення уряду України.

"Не нам коментувати рішення українського уряду щодо заходів, які необхідно вжити в контексті конфлікту. Єдине, що ми можемо зробити, - це пояснити, яка ситуація з цими особами, які перебувають на території Європи. Це те, що ми можемо зробити", – сказав представник Єврокомісії Ерік Мамер.

Консульства припинили надавати послуги чоловікам призовного віку

Українські чоловіки віком від 18 до 60 років більше не зможуть отримати закордонні паспорти та паспорти громадянина України за межами нашої держави. Відповідну постанову № 443 Кабінет міністрів ухвалив 23 квітня.

З 23 квітня усі дипломатичні установи України за кордоном тимчасово призупинили усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба згодом підтвердив призупинення надання консульських послуг військовозобов’язаним чоловікам. Урядовець написав, що коли чоловік призовного віку показує державі, що його не цікавить питання її виживання, то і вимагати від держави послуг права він не має.