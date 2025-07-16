- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Уряд затвердив новий порядок маркування алкогольних напоїв та сигарет: що зміниться для споживачів
16 липня Кабмін прийняв постанову про порядок маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. З 1 січня 2026 року для маркування будуть використовуватись електронні марки у вигляді графічного коду DataMatrix.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.
Новий код буде наноситися на кожну окрему пачку тютюнового виробу або пляшку алкогольного напою, або ємність з рідиною, що використовується в електронних сигаретах.
"Впровадження електронних марок підвищить рівень простежуваності обігу підакцизних товарів, забезпечить додатковий контроль за легальністю їх реалізації та сприятиме скороченню тіньового обігу алкоголю і тютюнових виробів", — зазначили у відомстві.
З наступного року споживач зможе перевірити легальність товару через застосунок, адже разом із графічним елементом електронної марки може бути розміщений спосіб його сканування.
Тестування електронної системи обігу підакцизних товарів е-Акциз триває з 1 березня 2025 року та завершиться 1 січня 2026 року.
Нагадаємо, на початку червня українська Асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" висловила серйозне занепокоєння щодо запуску електронної системи е-Акциз, який має розпочатися з 1 січня 2026 року.