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Уряд затвердив новий порядок маркування алкогольних напоїв та сигарет: що зміниться для споживачів

Кабмін
Уряд затвердив новий порядок маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів. / Вікіпедія

16 липня Кабмін прийняв постанову про порядок маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. З 1 січня 2026 року для маркування будуть використовуватись електронні марки у вигляді графічного коду DataMatrix.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Новий код буде наноситися на кожну окрему пачку тютюнового виробу або пляшку алкогольного напою, або ємність з рідиною, що використовується в електронних сигаретах.

"Впровадження електронних марок підвищить рівень простежуваності обігу підакцизних товарів, забезпечить додатковий контроль за легальністю їх реалізації та сприятиме скороченню тіньового обігу алкоголю і тютюнових виробів", — зазначили у відомстві.

З наступного року споживач зможе перевірити легальність товару через застосунок, адже разом із графічним елементом електронної марки може бути розміщений спосіб його сканування.

Тестування електронної системи обігу підакцизних товарів е-Акциз триває з 1 березня 2025 року та завершиться 1 січня 2026 року.

Нагадаємо, на початку червня українська Асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" висловила серйозне занепокоєння щодо запуску електронної системи е-Акциз, який має розпочатися з 1 січня 2026 року.

Автор:
Тетяна Ковальчук