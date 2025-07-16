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Правительство утвердило новый порядок маркировки алкогольных напитков и сигарет: что изменится для потребителей

Кабмин
Правительство утвердило новый порядок маркировки алкогольных напитков и табачных изделий. / Википедия

16 июля Кабмин принял постановление о порядке маркировки алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах. С 1 января 2026 года для маркировки будут использоваться электронные марки в виде графического кода DataMatrix.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства финансов Украины.

Новый код будет наноситься на каждую отдельную пачку табачного изделия или бутылку алкогольного напитка или емкость с жидкостью, используемой в электронных сигаретах.

"Внедрение электронных марок повысит уровень прослеживаемости обращения подакцизных товаров, обеспечит дополнительный контроль за легальностью их реализации и будет способствовать сокращению теневого обращения алкоголя и табачных изделий", - отметили в ведомстве.

Со следующего года потребитель сможет проверить легальность товара через приложение, ведь вместе с графическим элементом электронной марки может быть размещен способ его сканирования.

Тестирование электронной системы обращения подакцизных товаров е -Акциз продолжается с 1 марта 2025 года и завершится 1 января 2026 года.

Напомним, в начале июня в странская Ассоциация производителей табачных изделий "Укртабак" выразила серьезную обеспокоенность запуском электронной системы е-Акциз, который должен начаться с 1 января 2026 года.

Автор:
Татьяна Ковальчук