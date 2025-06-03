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Госбюджет получил на 11,3 млрд грн акцизного налога больше плана

гривна, доллар
Акцизный налог в 2025 году / Freepik

За первые пять месяцев 2025 года поступления акцизного налога в государственный бюджет Украины составили 69,7 млрд. грн. Это на 11,3 млрд грн больше плановых показателей.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессцентр Налоговой службы.

Акцизный налог в Украине

За январь-май 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 69,7 млрд грн акцизного налога с произведенных и ввезенных подакцизных товаров, что на 48,7% больше, чем в прошлом (46,9 млрд грн).

За этот период бюджет получил более 11,3 млрд грн (+19,3%).

В мае акцизный налог составил 15,3 млрд грн.

Перевыполнение связано с ростом импорта подакцизных товаров, в частности, табачных изделий, а также усиленным контролем за их оборотом.

Напомним, за первый квартал 2025 года плательщики уплатили 136 миллиардов гривен налога на доходы физических лиц. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года уплата выросла на 22,6% или более чем на 25 млрд грн. В январе-марте прошлого года было уплачено 111 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько