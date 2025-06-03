- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Держбюджет отримав на 11,3 млрд грн акцизного податку більше за план
За перші п’ять місяців 2025 року надходження акцизного податку до державного бюджету України склали 69,7 млрд грн. Це на 11,3 млрд грн більше за планові показники.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресцентр Податкової служби.
Акцизний податок в Україні
За січень–травень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 69,7 млрд грн акцизного податку з вироблених та ввезених підакцизних товарів, що на 48,7% більше, ніж торік (46,9 млрд грн).
За цей період бюджет отримав понад план 11,3 млрд грн (+19,3%).
У травні акцизний податок склав 15,3 млрд грн.
Перевиконання пов’язане зі зростанням імпорту підакцизних товарів, зокрема тютюнових виробів, а також посиленим контролем за їх обігом.
Нагадаємо, за перший квартал 2025 року платники сплатили 136 мільярдів гривень податку на доходи фізичних осіб. Порівняно з відповідним періодом минулого року сплата зросла на 22,6 % або на понад 25 млрд грн. У січні-березні минулого року було сплачено 111 мільярдів гривень.