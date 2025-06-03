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Держбюджет отримав на 11,3 млрд грн акцизного податку більше за план

гривня, долар
Акцизний податок в Україні в 2025 році. / Freepik

За перші п’ять місяців 2025 року надходження акцизного податку до державного бюджету України склали 69,7 млрд грн. Це на 11,3 млрд грн більше за планові показники.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресцентр Податкової служби.

Акцизний податок в Україні 

За січень–травень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 69,7 млрд грн акцизного податку з вироблених та ввезених підакцизних товарів, що на 48,7% більше, ніж торік (46,9 млрд грн).

За цей період бюджет отримав понад план 11,3 млрд грн (+19,3%).

У травні акцизний податок склав 15,3 млрд грн.

Перевиконання пов’язане зі зростанням імпорту підакцизних товарів, зокрема тютюнових виробів, а також посиленим контролем за їх обігом.

Нагадаємо, за перший квартал 2025 року платники сплатили 136 мільярдів гривень податку на доходи фізичних осіб. Порівняно з відповідним періодом минулого року сплата зросла на 22,6 % або на понад 25 млрд грн. У січні-березні минулого року було сплачено 111 мільярдів гривень.

Автор:
Ольга Опенько