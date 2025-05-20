Понад 50% зростання: акцизний податок приніс до бюджету 54,4 млрд грн за чотири місяці

У період з січня по квітень 2025 року до державного бюджету України надійшло 54,4 мільярда гривень від акцизного податку. Це більше ніж на 50% перевищує минулорічні показники.

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Як пише Delo.ua, про це повідомили в Державній податковій службі.

Вказується, що ця сума включає податок як на товари, вироблені в Україні, так і на імпортовані підакцизні товари.

Бюджет додатково до плану отримав 10,8 млрд грн (+24,7 % до показника доходів). Це значне зростання, адже сума на 53,3%, або на 18,9 млрд грн, перевищує показники аналогічного періоду минулого року.

Зокрема, у квітні 2025 року надійшло 15,7 млрд грн акцизного податку. Показник доходів виконаний на 111,4 %, що дозволило додатково залучити до бюджету 1,6 млрд гривень.

У порівнянні з квітнем 2024 року, ця сума зросла на 4,1 млрд грн, що становить 35,8%.

У ДПС зазначили, що показники доходів виконані завдяки додатковим надходженням по вироблених в Україні та ввезених тютюнових виробах.

Нагадаємо, за перший квартал 2025 року платники сплатили 136 мільярдів гривень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Порівняно з відповідним періодом минулого року сплата зросла на 22,6 % або на понад 25 млрд грн. У січні-березні минулого року було сплачено 111 мільярдів гривень.