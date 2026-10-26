Витяг із Реєстру ветеранів у "Дії" та понад 1300 працевлаштованих: що зробило Мінветеранів за 100 днів

В Україні запустили можливість отримання витягу з Реєстру ветеранів через портал "Дія", а за липень-жовтень вдалося працевлаштувати 1325 ветеранів.

Як пише Dilo, про це повідомляє Мінветеранів, яке підбило підсумки перших 100 днів роботи оновленої команди на чолі з міністром Віталієм Кімом.

Витяг із Реєстру ветеранів тепер доступний у "Дії"

Інформація про запуск можливості отримувати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни на порталі "Дія" з'явилася саме сьогодні, 26 жовтня. Документ дозволяє підтвердити відповідний статус без відвідування ЦНАП, зокрема для оформлення державних пільг, соціальних гарантій та захисту прав членів сімей загиблих захисників.

Скористатися послугою можуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих ветеранів і захисників, учасники війни та інші визначені категорії. Обов'язкова умова – наявність відомостей про заявника в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.

Працевлаштування та підтримка ветеранського бізнесу

За даними Мінветеранів, у липні-жовтні 2026 року за державною програмою "Ветеран. Робота" працевлаштували 1325 ветеранів. Також розвиваються механізми індивідуального планування зайнятості та супроводу після працевлаштування.

Крім того, уряд продовжив програму державної допомоги на навчання на 2026/27 навчальний рік. На її реалізацію додатково перерозподілили 320,8 млн грн для підтримки дітей захисників і захисниць, які навчаються за контрактом.

У проєкті державного бюджету на 2027 рік фінансування Українського ветеранського фонду передбачено збільшити на 500 млн грн, до 800 млн грн. Фонд, зокрема, підтримує розвиток ветеранського підприємництва.

Житло та відновлення ветеранів

На 2026 рік для виплати компенсацій на придбання житла особам з інвалідністю I–II групи внаслідок війни та родинам загиблих захисників передбачено 5,67 млрд грн. Ці кошти розраховані орієнтовно на 2150 отримувачів.

Уряд також ухвалив рішення про додаткове фінансування програми на 1 млрд грн, що дозволить забезпечити житлом ще майже 380 ветеранів.

Окремо Мінветеранів підготувало проєкт постанови щодо виплати житлових компенсацій 76 учасникам бойових дій із числа внутрішньо переміщених осіб на суму близько 200,9 млн грн.

У листопаді-грудні планується запуск передпілотного проєкту сімейного відновлення ветеранів. За його результатами у 2027 році мають розробити модель центрів сімейного відновлення, на запуск якої передбачено 1 млрд грн.

Міжнародне фінансування та подальші плани

За інформацією міністерства, створено Мультидонорський фонд підтримки ветеранів, до якого Канада оголосила внесок до 40,1 млн канадських доларів.

Також забезпечено 1,2 млн доларів від ПРООН на обладнання для семи державних ветеранських просторів і залучено 4 млн євро від Бельгії через НАТО на цифрові послуги та кіберзахист.

Серед наступних кроків Мінветеранів – створення Державної служби супроводу ветеранів, яка має забезпечити єдині стандарти підтримки та координацію між державними органами.

У кожному міністерстві та центральному органі виконавчої влади вже визначено відповідальних за ветеранську політику. Координуватиме їхню роботу Мінветеранів.

Загалом у проєкті державного бюджету на 2027 рік на реалізацію ветеранської політики передбачено додаткові 3 млрд грн.

Нагадаємо, Dilo запустило спецпроєкт "Ветеранська економіка", в якому редакція дослідила практики найбільших українських роботодавців і сформувала список компаній, які системно працюють із ветеранами.