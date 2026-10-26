Одразу три країни Євросоюзу відмовилися платити за кредит Україні

Угорщина, Чеська Республіка та Словаччина вимагають звільнити їх від сплати внесків до фінансових гарантій нового кредиту Євросоюзу для України.

Як пише Dilo, про це повідомляє WELT.

Країни одночасно наполягають на суттєвому збільшенні фінансування для себе із загального бюджету ЄС.

Німецькі дипломати називають ці вимоги відірваними від реальності та наголошують, що відмова брати участь у захисті від головної безпекової загрози несумісна з бажанням отримувати додаткові субсидії з європейських фондів згуртованості.

Пакет фінансової допомоги від ЄС

Причиною суперечки стали додаткові фінансові потреби України на наступний рік, які оцінюють у 70 мільярдів євро.

З цієї суми міжнародні партнери, такі як Канада та Японія, можуть надати близько 25 мільярдів євро, тоді як європейські країни мають забезпечити позику розміром до 45 мільярдів євро.

Угорщина, Чехія та Словаччина прагнуть отримати повне звільнення від фінансових зобов'язань, як це вже було під час узгодження попереднього кредиту на 90 мільярдів євро.

Суперечка загрожує переговорам про загальний бюджет ЄС

Погашення нової позики планується здійснити за рахунок заморожених державних активів Росії, проте цей механізм залишається ймовірним, але не гарантованим.

Відмова трьох центральноєвропейських країн брати участь у гарантіях суттєво ускладнює дипломатичні переговори та затьмарює подальше обговорення спільного бюджету Європейського Союзу.

Нагадаємо, минулого тижня прем’єр Болгарії відмовився від участі своєї країни в наданні нової фінансової допомоги Україні. Він закликав якнайшвидше завершити війну в Україні, наголосивши, що кожен наступний день ризикований і для миру, і для добробуту, і для стабільності в Європі.

Європейська комісія вивчає, як саме можна покрити дефіцит у фінансуванні України на 2027 рік в розмірі 70 млрд євро, але закликає усіх міжнародних партнерів мобілізувати зусилля.