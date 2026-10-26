ЄС до кінця грудня має знайти гроші, щоб закрити дірку в бюджеті України

Європейська комісія хоче до кінця року виробити рішення, як закрити бюджетну діру України у 70 мільярдів євро на наступний рік.

Як пише Dilo, про це повідомляє Politico із посиланням на документ Єврокомісії.

За даними видання, останній термін до кінця року було встановлено під час зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі, де обговорювалися варіанти покриття 70 млрд. євро дефіциту.

Незважаючи на раніше схвалений кредит у €90 млрд, Києву не вистачає ще €70 млрд. З них €40 млрд потрібні на військові витрати, а €30 млрд - на покриття бюджетного дефіциту.

За даними видання, Єврокомісія сподівається зменшити свої витрати на цю мету за рахунок фінансової допомоги Канади, Японії та Великобританії, з якими планують провести додаткові переговори.

Через жорстко негативну позицію уряду Бельгії, залучення заморожених російських активів для покриття дефіциту, швидше за все, не розглядатиметься.

Україна просить у ЄС гроші

Під час саміту в Брюсселі президент України Володимир Зеленський заявив, що війна коштуватиме країні 155 млрд євро наступного року. Він закликав президентів і прем'єр-міністрів держав Євросоюзу знайти необхідні кошти для подальшої підтримки України.

Водночас ЄС уже пообіцяв Україні позику на 90 млрд євро. Вона має допомогти покрити нагальні фінансові потреби країни у 2026–2027 роках. Європейська комісія виділяє ці кошти поступово.

Нагадаємо, у Брюсселі відмовилися задовольняти запит України на додаткову фінансову підтримку цього року, поки Київ не запровадить обіцяні реформи.

Україна попросила союзників додатково профінансувати близько$27 млрд оборонних потреб, однак у Європейському Союзі хочуть спершу отримати чітке пояснення, як сформувався дефіцит і на що саме потрібні кошти.

Наразі у ЄС намагаються розібратися, звідки виникла гігантська дірка в бюджеті і чи справді Україні потрібна вся сума, яку запросили. У Брюсселі не розуміють, хто відповідає за різке зростання дефіциту бюджету.

Європейська комісія вивчає, як саме можна покрити дефіцит у фінансуванні України на 2027 рік в розмірі 70 млрд євро, але закликає усіх міжнародних партнерів мобілізувати зусилля.

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що країна більше не братиме участі в наданні нової фінансової допомоги Євросоюзу для України на 70 млрд євро, про яке просив президент Володимир Зеленський.

Раніше словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина і Угорщина також не долучаться до цієї ініціативи.