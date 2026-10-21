Ще одна країна ЄС відмовилася долучитися до фінансування €70 млрд для України, про яке просив Зеленський

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що країна більше не братиме участі в наданні нової фінансової допомоги Євросоюзу для України на 70 млрд євро, про яке просив президент Володимир Зеленський.

Як пише Dilo, про це повідомляє агентство БТА.

За словами Радева, Зеленський просив ці кошти на засіданні Європейської ради, яке завершилося в п'ятницю, 16 жовтня. Прем'єр нагадав, що у 2025 році ухвалили європейське рішення про кредит для України на 90 млрд євро, гарантом якого є Європа.

"Як вам таке на тлі всього, що відбувається в Європі? Болгарія не може бути частиною цих 70 млрд", — заявив Радев.

Відповідаючи на запитання про настрої в Європі, прем'єр заявив, що війна в Україні виснажує європейські економіки. За його словами, вона веде до соціальної напруги й політичної нестабільності, а політична відповідь ставатиме дедалі складнішою, бо добробут європейців "витікає в цю війну", замість того щоб вирішувати власні проблеми.

Радев закликав якнайшвидше завершити війну в Україні, наголосивши, що кожен наступний день ризикований і для миру, і для добробуту, і для стабільності в Європі. Він очікує більше розсудливості й використання дипломатії. На його думку, лінія фронту заморожена понад рік, а результату військовими діями не досягти.

Раніше словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина і Угорщина також не долучаться до цієї ініціативи.

Україна просить у ЄС гроші

Під час саміту в Брюсселі президент України Володимир Зеленський заявив, що війна коштуватиме країні 155 млрд євро наступного року. Він закликав президентів і прем'єр-міністрів держав Євросоюзу знайти необхідні кошти для подальшої підтримки України.

Водночас ЄС уже пообіцяв Україні позику на 90 млрд євро. Вона має допомогти покрити нагальні фінансові потреби країни у 2026–2027 роках. Європейська комісія виділяє ці кошти поступово.

Нагадаємо, у Брюсселі відмовилися задовольняти запит України на додаткову фінансову підтримку цього року, поки Київ не запровадить обіцяні реформи.

Україна попросила союзників додатково профінансувати близько$27 млрд оборонних потреб, однак у Європейському Союзі хочуть спершу отримати чітке пояснення, як сформувався дефіцит і на що саме потрібні кошти.

Наразі у ЄС намагаються розібратися, звідки виникла гігантська дірка в бюджеті і чи справді Україні потрібна вся сума, яку запросили. У Брюсселі не розуміють, хто відповідає за різке зростання дефіциту бюджету.

Європейська комісія вивчає, як саме можна покрити дефіцит у фінансуванні України на 2027 рік в розмірі 70 млрд євро, але закликає усіх міжнародних партнерів мобілізувати зусилля.