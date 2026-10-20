Україна просить 70 млрд євро: у ЄС заявляють, що не впораються самотужки та розраховують на партнерів

Європейська комісія вивчає, як саме можна покрити дефіцит у фінансуванні України на 2027 рік в розмірі 70 млрд євро, але закликає усіх міжнародних партнерів мобілізувати зусилля.

Як пише Dilo, про це заявив речник Єврокомісії з питань бюджету та економіки Балаш Уйварі, передає "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що, за нинішніми оцінками, з огляду на вже заявлені зобов'язання, дефіцит фінансування становитиме близько 70 мільярдів євро. У цьому розрахунку вже враховано 45 млрд євро, які Європейський Союз планує надати наступного року, а також частину зобов'язань, узятих на себе міжнародними партнерами. Таким чином, потрібно знайти ще близько 70 мільярдів євро понад уже заплановане фінансування.

"Ми завжди наголошували, що не можемо впоратися з цим самотужки. Тому наші міжнародні партнери загалом мають активізувати зусилля, оголосити про свої фінансові зобов'язання та виконати їх. Це надзвичайно важливо", – підкреслив Уйварі.

Також він нагадав, що до кінця 2026 року Україна має отримати ще близько 30 млрд євро фінансової підтримки, але для цього Київ повинен продовжувати впровадження реформ.

Коментуючи можливість використання заморожених російських активів для фінансування України, речник Єврокомісії заявив, що наразі зарано говорити про конкретні рішення. Це питання залишається актуальним на тлі позиції Бельгії, яка не демонструє готовності її змінювати.

Україна просить у ЄС гроші

Під час саміту в Брюсселі президент України Володимир Зеленський заявив, що війна коштуватиме країні 155 млрд євро наступного року. Він закликав президентів і прем'єр-міністрів держав Євросоюзу знайти необхідні кошти для подальшої підтримки України.

Водночас ЄС уже пообіцяв Україні позику на 90 млрд євро. Вона має допомогти покрити нагальні фінансові потреби країни у 2026–2027 роках. Європейська комісія виділяє ці кошти поступово.

Нагадаємо, у Брюсселі відмовилися задовольняти запит України на додаткову фінансову підтримку цього року, поки Київ не запровадить обіцяні реформи.

Україна попросила союзників додатково профінансувати близько$27 млрд оборонних потреб, однак у Європейському Союзі хочуть спершу отримати чітке пояснення, як сформувався дефіцит і на що саме потрібні кошти.

Наразі у ЄС намагаються розібратися, звідки виникла гігантська дірка в бюджеті і чи справді Україні потрібна вся сума, яку запросили. У Брюсселі не розуміють, хто відповідає за різке зростання дефіциту бюджету.

На початку місяця Брюссель заявив, що Європейський Союз не розглядає прискорення виплат Україні за кредитом 90 млрд євро. Вони будуть переведені протягом двох років, як було заплановано від початку. Наразі нові механізми фінансування не обговорюються, незважаючи на зростання оборонних потреб України.