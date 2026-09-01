У ЄС не обговорюються нові механізми фінансування України: кредит на 90 мільярдів євро і так є "надзвичайно амбітним"

Європейський Союз не розглядає прискорення виплат Україні за кредитом 90 млрд євро. Вони будуть переведені протягом двох років, як було заплановано від початку. Наразі нові механізми фінансування не обговорюються, незважаючи на зростання оборонних потреб України.

Як пише Delo.ua, про заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо Паула Пінью на брифінгу в Брюсселі, передає "Укрінформ".

За її словами, ЄС продовжує виплати в рамках дворічної позики на суму 90 млрд євро, що має закрити дві третини бюджетних та військових потреб України.

При цьому Піньо заявила, що план розподілу коштів на 90 мільярдів євро і так є "надзвичайно амбітним".

"У нас є 45 мільярдів євро на цей рік і 45 мільярдів на наступний. Ми рухаємося в правильному напрямку і продовжуватимемо це робити. Ми зосереджені на виконанні того, що ми зобов'язалися зробити", – наголосила речниця Єврокомісії.

Вона також нагадала, що "ці виплати пов’язані з реформами, які впроваджуються в Україні", що є "критично важливим аспектом".

Нагадаємо, Європейська комісія 24 серпня оголосила про новий пакет оборонної підтримки України на €6,1 млрд.

Новий пакет передбачає фінансування систем протиповітряної та протиракетної оборони, ракет, боєприпасів і радарів. Це озброєння має посилити спроможності України із захисту повітряного простору на тлі зростання інтенсивності російських атак.