Глемпінг біля Києва продають за $225 тис.: який прибуток приносить бізнес

У Нових Петрівцях Київської області виставили на продаж діючий глемпінг серед соснового лісу. Вартість бізнесу становить $225 тисяч, а заявлений середній чистий прибуток - $6–8 тисяч на місяць. Комплекс працює цілий рік і має завантаженість на рівні 70–80%.

Як пише Delo.ua, про це інформує Inventure.

Що входить до комплексу

Глемпінг розташований на земельній ділянці площею 10 соток, яка перебуває у приватній власності.

На території облаштовані:

три автономні будинки для подобової оренди;

два гарячі чани;

басейн;

приватні зони біля кожного будинку;

зони відпочинку;

парковка;

генератор потужністю 8 кВт;

Wi-Fi та необхідна інфраструктура.

Будинки повністю обладнані для прийому гостей. У них є меблі, побутова техніка, кондиціонери, проектори Samsung та PlayStation. Також облаштовані мангальні й кострові зони, встановлені гамаки та садові меблі.

Основною аудиторією комплексу є пари та люди, які шукають заміський відпочинок неподалік від Києва.

Бізнес працює як готова система

За даними оголошення, бізнес має стабільний потік бронювань, базу постійних клієнтів та активні сторінки на OLX, Instagram і Google.

Також у проєкті налаштована CRM-система, сформовані процеси заселення та обслуговування гостей і працює команда у складі адміністратора, двох покоївок, прачки та бухгалтера.

Додатковий дохід формують послуги гарячих чанів, кальяни, прокат велосипедів і квадроциклів.

Скільки заробляє глемпінг

Продавець заявляє, що середній чистий прибуток бізнесу становить $6–8 тисяч на місяць.

Орієнтовний валовий дохід оцінюється у 330–440 тисяч гривень на місяць, або близько 4–5,3 млн грн на рік. Чистий річний прибуток, за наведеними даними, становить приблизно 3–4 млн грн.

Заявлений термін окупності бізнесу — 2,5–3 роки.

Що отримає покупець

Глемпінг продається разом із технікою та обладнанням, сторінками у соцмережах, рекламними налаштуваннями, клієнтською базою, контактами постачальників та готовими операційними процесами.

Власник також зазначає можливість подальшого масштабування проєкту — на території можна збільшити кількість об'єктів розміщення до 10 будинків.

Таким чином, покупцю пропонують не лише діючий заміський комплекс із сформованою клієнтською базою, а й можливість розширення бізнесу.

Ціна продажу 100% бізнесу - $225 тисяч.

Нагадаємо, державні Ощадбанк та Укрексімбанк виставили столичний торгово-офісний комплекс Gulliver на відкриті торги через систему "Prozorro.Продажі". Початкова вартість об'єкта становить 207 мільйонів доларів.