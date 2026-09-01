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Глемпінг біля Києва продають за $225 тис.: який прибуток приносить бізнес

глемпінг
Глемпінг у Нових Петрівцях продають за $225 тисяч

У Нових Петрівцях Київської області виставили на продаж діючий глемпінг серед соснового лісу. Вартість бізнесу становить $225 тисяч, а заявлений середній чистий прибуток - $6–8 тисяч на місяць. Комплекс працює цілий рік і має завантаженість на рівні 70–80%.

Як пише Delo.ua, про це інформує Inventure.

Що входить до комплексу

Глемпінг розташований на земельній ділянці площею 10 соток, яка перебуває у приватній власності.

На території облаштовані:

  • три автономні будинки для подобової оренди;
  • два гарячі чани;
  • басейн;
  • приватні зони біля кожного будинку;
  • зони відпочинку;
  • парковка;
  • генератор потужністю 8 кВт;
  • Wi-Fi та необхідна інфраструктура.

Будинки повністю обладнані для прийому гостей. У них є меблі, побутова техніка, кондиціонери, проектори Samsung та PlayStation. Також облаштовані мангальні й кострові зони, встановлені гамаки та садові меблі.

Основною аудиторією комплексу є пари та люди, які шукають заміський відпочинок неподалік від Києва.

Фото 2 — Глемпінг біля Києва продають за $225 тис.: який прибуток приносить бізнес

Бізнес працює як готова система

За даними оголошення, бізнес має стабільний потік бронювань, базу постійних клієнтів та активні сторінки на OLX, Instagram і Google.

Також у проєкті налаштована CRM-система, сформовані процеси заселення та обслуговування гостей і працює команда у складі адміністратора, двох покоївок, прачки та бухгалтера.

Додатковий дохід формують послуги гарячих чанів, кальяни, прокат велосипедів і квадроциклів.

Скільки заробляє глемпінг

Продавець заявляє, що середній чистий прибуток бізнесу становить $6–8 тисяч на місяць.

Орієнтовний валовий дохід оцінюється у 330–440 тисяч гривень на місяць, або близько 4–5,3 млн грн на рік. Чистий річний прибуток, за наведеними даними, становить приблизно 3–4 млн грн.

Заявлений термін окупності бізнесу — 2,5–3 роки.

Що отримає покупець

Глемпінг продається разом із технікою та обладнанням, сторінками у соцмережах, рекламними налаштуваннями, клієнтською базою, контактами постачальників та готовими операційними процесами.

Власник також зазначає можливість подальшого масштабування проєкту — на території можна збільшити кількість об'єктів розміщення до 10 будинків.

Таким чином, покупцю пропонують не лише діючий заміський комплекс із сформованою клієнтською базою, а й можливість розширення бізнесу.

Ціна продажу 100% бізнесу - $225 тисяч.

Нагадаємо, державні Ощадбанк та Укрексімбанк виставили столичний торгово-офісний комплекс Gulliver на відкриті торги через систему "Prozorro.Продажі". Початкова вартість об'єкта становить 207 мільйонів доларів.

Автор:
Ольга Опенько

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