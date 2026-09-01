Глемпинг возле Киева продают за $225 тыс.: какую прибыль приносит бизнес

В Новых Петровцах Киевской области выставили на продажу действующий глемпинг среди соснового леса. Стоимость бизнеса составляет $225 тысяч, а заявленная средняя чистая прибыль - $6–8 тысяч в месяц. Комплекс работает круглогодично и имеет загруженность на уровне 70–80%.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.

Входящий в комплекс

Глемпинг расположен на земельном участке площадью 10 соток , который находится в частной собственности.

На территории обустроены:

три автономных дома для посуточной аренды;

два горячих чана;

бассейн;

частные зоны у каждого дома;

зоны отдыха;

парковка;

генератор мощностью 8 кВт;

Wi-Fi и необходимая инфраструктура.

Дома полностью оборудованы для приема гостей. У них есть мебель, бытовая техника, кондиционеры, проекторы Samsung и PlayStation. Также оборудованы мангальные и костровые зоны, установлены гамаки и садовая мебель.

Основной аудиторией комплекса являются пары и люди, которые ищут загородный отдых недалеко от Киева.

Бизнес работает как готовая система

По данным объявления, бизнес имеет стабильный поток бронирований, базу постоянных клиентов и активные страницы на OLX, Instagram и Google.

Также в проекте настроена CRM-система, сформированы процессы заселения и обслуживания гостей и работает команда в составе администратора, двух горничных, прачечного и бухгалтера.

Дополнительный доход формируют услуги горячих чанов, кальянов, прокат велосипедов и квадроциклов.

Сколько зарабатывает глемпинг

Продавец заявляет, что средняя чистая прибыль бизнеса составляет $6–8 тысяч в месяц.

Ориентировочный валовой доход оценивается в 330–440 тысяч гривен в месяц или около 4–5,3 млн грн в год. Чистая годовая прибыль, по приведенным данным, составляет примерно 3–4 млн грн.

Заявленный срок окупаемости бизнеса – 2,5–3 года.

Что получит покупатель

Глемпинг продается вместе с техникой и оборудованием, страницами в соцсетях, рекламными настройками, клиентской базой, контактами поставщиков и готовыми операционными процессами.

Владелец также отмечает возможность дальнейшего масштабирования проекта – на территории можно увеличить количество объектов размещения до 10 домов.

Таким образом, покупателю предлагают не только действующий загородный комплекс со сложившейся базой клиентов, но и возможность расширения бизнеса.

Цена продажи 100% бизнеса – $225 тысяч.

Напомним, государственные Сбербанк и Укрэксимбанк выставили столичный торгово-офисный комплекс Gulliver на открытые торги через систему Prozorro.Продажи. Начальная стоимость объекта составляет 207 миллионов долларов.