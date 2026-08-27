Запас прочности на 6 месяцев: как малый и средний бизнес адаптируется к росту затрат и кадровому голоду

Пока макроэкономические дискуссии сосредоточены на общих показателях восстановления, реальный малый и средний бизнес ежедневно решает практическую задачу – как сохранить операционную деятельность в условиях стремительного сжатия маржи. Для большинства предпринимателей 2026 год стал временем исчерпания "старых" моделей адаптации.

Новые операционные реалии: работа на пол мощности

Результаты 25-й волны исследования Advanter Group свидетельствуют: загруженность производственных мощностей ММСП остается системно недостаточной и составляет в среднем 61,9%. Тяжелее всего микробизнесу, который использует лишь 58,6% своих возможностей (малый бизнес – 63,5%, средний – 64,6%). В целом по рынку каждая третья компания сегодня загружена менее чем наполовину.

Индекс активности бизнеса UBI (34,8) остается глубоко в зоне негативных ожиданий. Впрочем, есть характерная деталь: производственный сектор (34,8) догнал непроизводственный (34,6), хотя еще весной демонстрировал существенно больший пессимизм. Производители адаптируются, но делают это в условиях жесткого экономического давления.

Маржинальные ножницы: почему повышение цен больше не спасает

Главный операционный вызов для руководителя сегодня – это сжатие доходности из-за опережающего роста затрат. 85% бизнесов зафиксировали рост операционных расходов – в среднем на 19,1%. Больше всего по бюджету предприятий ударили четыре статьи:

Коммунальные услуги (электроэнергия, газ) – 64,2% упоминаний; Логистика и транспорт – 63,4%; Фонд оплаты труда – 60,4%; Сырье, материалы и товары – 57,9%.

Предприниматели попали в двойную ловушку: 92% испытывают ценовое давление, но переложить новые расходы на конечного потребителя мешает падение покупательной способности (при этом платежеспособный спрос оценивается в 82,5% от уровня 2025 года). 37,4% бизнесов вообще не рискуют поднимать цены, опасаясь потерять клиентов.

А среди тех 55,3%, решившихся на повышение, три четверти (75,5%) все равно зафиксировали падение доходности (в том числе 13,7% стали убыточными).

В целом по выборке падения рентабельности почувствовали 74,8% компаний. Как следствие, средняя оценка финансовой устойчивости ММСП составляет всего 2,66 по 5-балльной шкале. 45,5% предприятий имеют финансовую подушку безопасности менее чем на 6 месяцев, и только 14,3% чувствуют себя стабильно и имеют запас прочности более года.

Как бизнес выживает: от оптимизации до феномена "новой волны"

В ситуации, когда повышение цен больше не перекрывает издержки, единственным рычагом для сохранения маржи остается операционная эффективность. Топовые инструменты, которые компании используют прямо сейчас:

оптимизация логистики и цепей снабжения (46,9%);

переговоры с поставщиками о скидках и отсрочках (31,6%);

инвестиции в энергоэффективность и автономность (23,3%)

В то же время тревожным сигналом является то, что 21,5% предприятий не принимают никаких дополнительных мер адаптации, продолжая выжигать последние финансовые резервы.

Интересную трендовую динамику демонстрирует сравнение компаний по возрасту. Исследование выявило феномен: бизнес, основанный после 2022 года, показывает существенно лучшие результаты обновления – 94% от уровня 2025 года против 82% у компаний, основанных до 2014 года.

"Младшие" компании оказываются более устойчивыми не из-за большего капитала, а благодаря отсутствию накопленных устаревших бизнес-процессов, большей гибкости штата и начальной ориентированности на работу в условиях постоянного шторма.

Ресурсный голод: кадры, кредиты и гранты

Второй по критичности фактор после издержек – кадровый дефицит. 50,5% опрошенных руководителей называют нехватку квалифицированных работников главным барьером для развития. Мобилизационная нагрузка (в среднем около 10% штата находится в ВСУ) в сочетании с отказами в бронировании (63% отказов среди подавших заявки) создали острый дефицит на рынке труда.

Как следствие, расходы на фонд оплаты труда выросли в среднем на 13,7%. Руководители вынуждены повышать ставки, чтобы удержать ключевых специалистов даже на фоне падения объемов производства.

Что касается привлечения финансовых ресурсов, то здесь наблюдается интересный парадокс:

Кредитование работает, но спроса нет: конверсия банковских заявок высока (74%), однако 29% бизнесов вообще не готовы брать кредиты ни за одну ставку, а остальные согласны только на льготные условия (до 10%). На рыночных условиях деньги бизнесу не нужны из-за низкой окупаемости проектов.

Грантовый потенциал не используется: более половины предприятий (54,8%) вообще не подавались на грантовые программы. А среди попытавшихся и получивших отказ главная причина – не нехватка денег в фондах, а несоответствие формальным критериям (46,6%) и бюрократия при подаче (15,9%).

Чек-лист для СЕО: как держать удар в 2026-2027 годах

Анализ результатов исследования позволяет выделить четыре приоритетных направления для управленцев на ближайшие полгода:

Жесткий аудит логистики и энергообеспечения. Оптимизация цепей поставок и переход на энергоэффективные технологии – не просто тренд, а единственный рабочий способ сохранить 3–5% маржинальности без повышения цен для покупателя. Перестройка кадровой политики. Обезопасить бизнес от кадрового голода только повышением зарплат больше невозможно. Ставка должна производиться на внутреннюю автоматизацию процессов, переквалификацию существующего штата и содержание ключевой команды. Системная работа с безвозвратным финансированием. Более 50% бизнесов игнорируют гранты из-за бюрократического барьера. Привлечение отдельного специалиста или внешней экспертизы для подготовки грантовых заявок – это возможность получить дешевый капитал для модернизации, когда кредиты слишком дорогие. Управление кэш-флоу в режиме короткого горизонта. Учитывая, что 45,5% компаний имеют запас менее чем на 6 месяцев, ключевой задачей СЕО является еженедельный контроль платежеспособности и построение сценариев действий на случай очередного скачка операционных расходов или просадки спроса.

Следовательно, украинский малый и средний бизнес исчерпал свой адаптационный ресурс и оказался в операционном тупике из-за постоянного роста затрат, которые рынок не позволяет перевести на потребителя.

Ситуацию критически усугубляет непредсказуемая политика государства: угроза усиления фискальной нагрузки и недейственная система бронирования сотрудников вместо наполнения бюджета подталкивают предпринимателей к сворачиванию деятельности или переходу в тень.

Таким образом, дальнейшая выживаемость легального сектора экономики зависит исключительно от изменения государственного подхода – отказа от ситуативного фискального давления в пользу создания прогнозируемых правил игры, защиты человеческого капитала и обеспечения реальной поддержки для предпринимателей.

Источник аналитических данных: общенациональное исследование состояния ММСП, Advanter Group (июнь–2026, 503 респондента).