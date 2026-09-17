Правительство утвердило новые правила работы "Укрзализныци" во время воздушных угроз

Правительство утвердило новые правила работы железной дороги и вокзалов в зависимости от уровня воздушной угрозы. При желтом уровне поезда смогут курсировать, а посадка и высадка пассажиров будут продолжаться, тогда как при красном их будут прекращать и людей будут направлять к укрытиям.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

При желтом уровне разрешаются движение, прием и отправка поездов, а также другие технологические процессы на железной дороге. Пассажиры смогут находиться на вокзалах и платформах после получения информации об уровне угрозы и ближайших укрытиях.

При красном уровне посадку и высадку пассажиров будут прекращать. Пассажиры, посетители вокзалов и работники железной дороги должны перейти к ближайшим укрытиям. В то же время, порядок движения поездов будет определять "Укрзализныця" с учетом ситуации безопасности и необходимости поддерживать перевозки.

Компания также сможет ограничивать или временно останавливать движение поездов, рассредоточивать подвижной состав и пассажиропотоки, чтобы избежать скопления людей и техники в опасных местах.

"Укрзализныця" должна разработать отдельные алгоритмы действий для работников и пассажиров при каждом уровне угрозы и обеспечить оперативное информирование на вокзалах через табло, сайт и мобильные сервисы. Профильное министерство вместе с ГСЧС должно обеспечить автоматизированное получение данных об изменении уровня опасности.

МВД и Нацполиция должны усилить охрану вокзалов и станций, в частности, во время комендантского часа, а также помогать с перемещением пассажиров к укрытиям. Регионам поручено согласовать графики городского транспорта с движением поездов, особенно ночью.

Для пассажиров новые правила означают, что желтый уровень угрозы сам не будет останавливать работу железной дороги. При более высоком уровне опасности приоритетом станет эвакуация людей с вокзалов и платформ, а график движения может оперативно меняться в зависимости от ситуации.

Напомним, ранее в Украине готовили новые правила работы поездов во время продолжительных воздушных тревог. Среди предложений были круглосуточная работа вокзалов, рассредоточение поездов и пассажиров и сокращение времени посадки и высадки.