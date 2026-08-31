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В Украине готовят новые правила работы поездов во время длительных воздушных тревог

совещание
В Украине нарабатываются новые решения для работы транспорта и логистики / Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта

В Украине нарабатывают новые решения по работе транспорта и логистики во время длительных воздушных тревог. Среди предложений — круглосуточная работа вокзалов, рассредоточение поездов и пассажиров, сокращение времени посадки и высадки, а также возможная корректировка режима комендантского часа в Киеве и области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил   министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник по итогам оперативного совещания с руководством "Укрзализныци", Киевской городской военной администрацией и военным командованием.

По его словам, при наработке новых решений в первую очередь будут учитываться безопасность людей. В то же время, правила должны обеспечить стабильное движение поездов, соединяющих регионы Украины.

Среди предложений — круглосуточная работа вокзалов, избегание одновременного прибытия поездов на смежные платформы, сокращение времени посадки и высадки пассажиров, а также возможное упрощение контроля в случае повышенной угрозы.

При этом "Укрзализныця" продолжает развивать системы мониторинга угроз и реагирования на них в координации с военными.

Отдельно власти работают над дифференцированной системой оповещения в зависимости от типа угрозы. Также обсуждается смена режима комендантского часа в Киеве и Киевской области.

Калашник подчеркнул, что такие решения необходимы для обеспечения логистики, передвижения людей и стабильной работы в экономике.

Министр отметил, что 31 августа власти представят наработанные предложения, а все решения будут приниматься только после согласования с военными.

Напомним, правительство готовится принять решение по адаптации работы государственных учреждений, предприятий, транспорта и критической инфраструктуры во время продолжительных воздушных тревог.

Автор:
Светлана Манько

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