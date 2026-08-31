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В Україні готують нові правила роботи поїздів під час тривалих повітряних тривог

нарада
В Україні напрацьовують нові рішення для роботи транспорту та логістики / Міністерство відновлення, інфраструктури та транспорту

В Україні напрацьовують нові рішення для роботи транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог. Серед пропозицій - цілодобова робота вокзалів, розосередження поїздів і пасажирів, скорочення часу посадки та висадки, а також можливе коригування режиму комендантської години в Києві та області.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник за підсумками оперативної наради з керівництвом "Укрзалізниці", Київською міською військовою адміністрацією та військовим командуванням.

За його словами, під час напрацювання нових рішень передусім враховуватимуть безпеку людей. Водночас правила мають забезпечити стабільний рух поїздів, які сполучають регіони України.

Серед пропозицій — цілодобова робота вокзалів, уникнення одночасного прибуття поїздів на суміжні платформи, скорочення часу посадки та висадки пасажирів, а також можливе спрощення контролю в разі підвищеної загрози.

При цьому "Укрзалізниця" продовжує розвивати системи моніторингу загроз та реагування на них у координації з військовими.

Окремо влада працює над диференційованою системою оповіщення залежно від типу загрози. Також обговорюється зміна режиму комендантської години в Києві та Київській області.

Калашник наголосив, що такі рішення необхідні для забезпечення логістики, пересування людей та стабільної роботи економіки.

Міністр зазначив, що 31 серпня влада представить напрацьовані пропозиції, а усі рішення ухвалюватимуть лише після погодження з військовими.

Нагадаємо, уряд готується ухвалити рішення щодо адаптації роботи державних установ, підприємств, транспорту та критичної інфраструктури під час тривалих повітряних тривог.

Автор:
Світлана Манько

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