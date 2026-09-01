Зеленський звільнив ексміністра Камишіна з посади свого радника

Президент України Володимир Зеленський звільнив колишнього міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна з посади власного позаштатного радника.

Як пише Delo.ua, про свідчить указ, оприлюднений на сайті президента.

"Звільнити Камишіна Олександра Миколайовича від виконання обовʼязків радника президента України зі стратегічних питань (поза штатом)", - йдеться в документі.

Сам Камишін заявив, що й надалі планує працювати в оборонній сфері, зокрема над залученням інвестицій в український мілтех і розвитком міжнародних партнерств.

За ці два роки наша оборонка стала стратегічною галуззю всередині країни і почала інтегруватись в оборонно-промислову архітектуру Європи та США. Дякую президенту за довіру та можливість бути корисним», — написав Камишін.

Кар’єра Камишіна

Камишін з 11 серпня 2021 був виконуючим обов'язки керівника "Укрзалізниці", а з квітня 2022 до березня 2023 року - вже повноцінним головою правління.

21 березня 2023 року посадовець був призначений Верховною Радою міністром з питань стратегічних галузей промисловості. При цьому до 24 березня 2023 року Камишін встиг побути позаштатним радником президента Володимира Зеленського.

3 вересня 2024 року Камишін подав у відставку з посади міністра, яку парламент підтримав наступного дня. В свою чергу, 8 вересня Зеленський знову призначив його своїм позаштатним радником, а саме радником зі стратегічних питань.