Радником Зеленського став Олександр Камишін, який подав у відставку з посади очільника "Укрзалізниці"

Президент Володимир Зеленський призначив своїм радником Олександра Камишіна, який раніше подав у відставку з посади голови правління “Укрзалізниці”.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті Офісу президента 3 березня.

"Призначити Камишіна Олександра Миколайовича радником президента України (поза штатом)", - йдеться у тексті указу.

Зазначимо, 28 лютого голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін повідомив, що подав у відставку. Він зазначив, що очолить офіс із євроінтеграції компанії в Європі, а свою позицію він залишає "зі спокійним серцем".

Член правління УЗ Орест Логунов повідомив, що виконувачем обовʼязків голови правління "Укрзалізниці" після відставки Олександра Камишіна стане член правління Євген Лященко.