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Радником Зеленського став Олександр Камишін, який подав у відставку з посади очільника "Укрзалізниці"
Президент Володимир Зеленський призначив своїм радником Олександра Камишіна, який раніше подав у відставку з посади голови правління “Укрзалізниці”.
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Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті Офісу президента 3 березня.
"Призначити Камишіна Олександра Миколайовича радником президента України (поза штатом)", - йдеться у тексті указу.
Зазначимо, 28 лютого голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін повідомив, що подав у відставку. Він зазначив, що очолить офіс із євроінтеграції компанії в Європі, а свою позицію він залишає "зі спокійним серцем".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Член правління УЗ Орест Логунов повідомив, що виконувачем обовʼязків голови правління "Укрзалізниці" після відставки Олександра Камишіна стане член правління Євген Лященко.