Кінець епохи: Apple закриває офіційний форум підтримки користувачів

Apple 20 листопада 2026 року назавжди закриє офіційний форум Support Community, на якому користувачі могли ставити запитання та шукати рішення проблем з iPhone, Mac, iPad, Apple Watch та іншими продуктами компанії.

Про це інформує Dilo з посиланням на Neowin.

Нові дописи на форумі вже не приймаються. Після закриття він залишиться доступним у режимі лише для читання, тому накопичені за роки обговорення та поради користувачів поки можна буде переглядати.

Apple пояснила рішення "ретельною оцінкою стратегії та потреб клієнтів", але детальніших причин закриття не назвала.

Компанія рекомендує користувачам надалі звертатися до офіційного сайту Apple Support.

Форум працював із 1998 року

Історія спільноти почалася ще у 1998 році, коли вона працювала під назвою Apple Tech Exchange.

У 2000 році сервіс перейменували на Apple Discussions, а у 2011 році - на Apple Support Communities. Тоді ж з’явилися рейтинги учасників та відзнаки за активність.

У 2022 році компанія знову змінила назву на Apple Support Community.

Таким чином, після закриття 20 листопада завершиться майже 30-річна історія офіційного форуму, де користувачі Apple допомагали одне одному вирішувати технічні проблеми.

Архів форуму залишиться доступним для перегляду, однак можливості створювати нові теми чи відповідати на старі повідомлення вже не буде.

Нагадаємо, нещодавно Apple також припинила офіційне обслуговування iPhone X, перевівши модель до категорії застарілих пристроїв. Авторизовані сервісні центри більше не можуть замовляти для неї запчастини.