Apple скорочує замовлення на iPhone 18 Pro: причини

Компанія Apple повідомила деяким постачальникам про скорочення виробництва компонентів для своїх нещодавно випущених iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, оскільки стрімке зростання вартості чипів пам'яті та підвищення цін послабили споживчий попит.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Nikkei Asia.

З початку вересня виробник iPhone став значно обережнішим щодо обсягів поставок, а замовлення на компоненти на жовтень урізали щонайменше на 15% порівняно з початковим запитом, повідомляє Nikkei з посиланням на численні обізнані джерела.

Дефіцит чипів через ШІ та зміна цін

Технологічні компанії скуповують передові потужності з виробництва чипів і чипи пам'яті для забезпечення центрів обробки даних штучного інтелекту, що спричинило дефіцит і зростання цін, які, як очікується, призведуть до скорочення ринків персональних комп'ютерів і смартфонів цього року:

Apple підвищила ціни на iPad і MacBook у червні, заявивши, що більше не може захищати клієнтів від зростання вартості чипів пам'яті та накопичувачів через розбудову дата-центрів для індустрії ШІ;

попит на пристрої був слабшим з кінця серпня до жовтня, але це може бути пов'язано зі зміною графіка запуску моделей iPhone;

минулого місяця Apple представила флагмани iPhone 18 Pro та 18 Pro Max разом зі своїм складаним телефоном Duo;

стартові ціни на iPhone 18 Pro та Pro Max становлять 1 199 і 1 299 доларів, що на 100 доларів вище за початкові ціни на iPhone 17 Pro та Pro Max.

Оскільки до iPhone та інших продуктів додається більше ШІ-функцій, попит Apple на високопродуктивну пам'ять зріс, що підвищує стратегічну роль постачальників на тлі глобального дефіциту.

Нагадаємо, раніше Apple презентувала iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Apple представила нові флагманські смартфони iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Пристрої отримали 48-мегапіксельну основну камеру зі змінною діафрагмою, новий чип A20 Pro, покращену систему охолодження, збільшену автономність і підтримку Siri AI. Попередні замовлення стартують 12 вересня, а у продаж смартфони надійдуть 18 вересня.