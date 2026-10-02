Продавці нових iPhone 18 вже отримали понад пів мільйона штрафів: причина

Від старту офіційних продажів в Україні гаджетів Apple 18-ї серії Державна податкова служба посилила контроль за дотриманням законодавства під час реалізації мобільних телефонів та аксесуарів.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба ДПС.

Зазначається, що протягом вересня 2026 року податкові органи оформили 137 попередніх замовлень на нові моделі смартгодинників, телефонів та інші товари бренду Apple.

За результатами 18 контрольних закупівель встановлено 5 фактів проведення розрахунків без застосування РРО/ПРРО та без видачі покупцям фіскальних чеків під час придбання iPhone 18.

В ДПС повідомили, що сума фінансових санкцій за вказаними порушеннями перевищує 500 тис. гривень.

У відомстві нагадали, що торговим мережам варто подбати про належне оформлення розрахунків та видачу покупцям фіскальних чеків. Клієнтів же закликали бути пильними і отримувати фіскальний чек. Про всі виявлені порушення споживачі можуть повідомляти на "TAX Control".

Офіційний старт продажів нової лінійки iPhone в Україні зстартував 25 вересня 2026 року.

За даними митної статистики, в Україну вже імпортовано 7 496 пристроїв iPhone 18 серії. Загальна вартість ввезених смартфонів становила 8,9 млн дол. США.