В Україну вже завезли iPhone 18 на $8,9 млн

За даними митної статистики, станом на сьогодні в Україну імпортовано 7 496 пристроїв iPhone 18 серії. Загальна вартість ввезених смартфонів становила 8,9 млн дол. США.

Як пише Dilo, про це повідомляє Державна митна служба України.

У відомстві нагадали, що офіційний старт продажів нової лінійки iPhone в Україні запланований на 25 вересня 2026 року. Передзамовлення на нові флагмани у ритейлерів стартували 18 вересня.

Станом на 21 вересня в Україну вже завезли 7 496 пристроїв iPhone 18 серії на загальну суму 8,9 млн дол. США. При цьому, під час їх митного оформлення до державного бюджету сплачено 79,6 млн грн митних платежів.

У Держмитслужбі зауважили, що перед покупкою українці можуть перевірити, чи бажаний телефон був ввезений в Україну законно. Достатньо ввести IMEI пристрою на сервісі Держмитслужби.

Нагадаємо, 9 вересня Apple презентувала нові iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max. Пристрої отримали 48-мегапіксельну основну камеру зі змінною діафрагмою, новий чип A20 Pro, покращену систему охолодження, збільшену автономність і підтримку Siri AI.

Також Apple представила перший у своїй історії складаний смартфон iPhone Ultra.