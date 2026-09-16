Перевірити розмитнення телефону за IMEI тепер можна онлайн

Державна митна служба України запустила новий електронний сервіс, що дає змогу громадянам та підприємцям оперативно перевірити, чи декларували мобільний пристрій під час митного оформлення в Україні.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Державної митної служби України.

Для перевірки достатньо ввести IMEI пристрою у відповідне поле на порталі Держмитслужби.

Система формує відповідь щодо телефонів, оформлених на митниці починаючи з 4 вересня 2026 року — саме від цієї дати під час увезення техніки за кодами УКТ ЗЕД 8517 13 00 00 та 8517 14 00 00 фіксація коду для кожного пристрою стала обов'язковою. Дізнатися міжнародний ідентифікатор можна за допомогою комбінації *#06#, у налаштуваннях телефона або на пакованні (для апаратів із кількома SIM-картками радять перевіряти кожен номер).

Для кого призначений сервіс та які обмеження діють

У відомстві виокремлюють кілька ключових категорій користувачів, яким знадобиться новий цифровий інструмент:

Покупці: мають змогу перевірити офіційне походження ґаджета безпосередньо перед покупкою в магазині чи з рук;

Імпортери та ритейлери: отримують прозорий спосіб підтвердити легальність завезеної партії та наявність відомостей про неї в базі;

Контрольні органи: використовують реєстр як допоміжне джерело для виявлення фактів контрабанди та тіньового обігу електроніки.

Водночас у Держмитслужбі наголошують, що система засвідчує лише факт подання даних під час митного оформлення. Сервіс не оцінює оригінальність пристрою, його технічний стан, дію офіційної гарантії, блокування операторами чи статус у базах викрадених речей.

Нагадаємо, тепер імпорт телефонів відбувається за новими правилами, а фіксація IMEI-кодів стала обов'язковою. Із 4 вересня під час увезення мобільних пристроїв в Україну імпортери зобов'язані вносити до митної декларації міжнародні ідентифікатори кожного телефона.